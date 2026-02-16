Ramazan’ın başlamasına sayılı günler kala, iftarların vazgeçilmezi hurmalar da pazar ve market raflarını süslüyor. Bu yıl hurma fiyatlarına bakıldığında ise; kalitesine, cinsine ve boyutuna göre her bütçeye hitap eden ürünler tüketiciye sunuluyor. En uygun hurmanın kilo fiyatı 190 TL’den başlıyor. Kalitesi ve lezzeti ile öne çıkan “mebrum” ve “Kudüs” cinsi hurmaların fiyatı ise et ile yarışıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala çarşı pazar da hareketlendi. Özellikle gıda alışverişi bu dönemde artarken, vatandaşlar bütçelerine uygun olarak sahur ve iftar sofralarını kurmak için hazırlıklarını hızlandırdı.

18 Şubat Çarşamba’yı 19 Şubat Perşembe gününe bağlayan gece, Müslümanlar ilk sahura kalkacak. Perşembe günü aynı zamanda ilk iftar sofraları kurulacak. İlk teravih namazı da çarşamba akşamı kılınacak.

SAHUR VE İFTAR TERCİHLERİ

Ramazan alışverişlerinde sahur sofraları için kahvaltılıklar öne çıkarken; iftarda soğuk başlangıçlar, çorba, etli ve sulu yemekler, içecekler, yoğurt ve salata gibi çeşitler ağırlıklı olarak tercih ediliyor. Güllaç, Ramazan ayının en gözde tatlıları arasında ilk sırada bulunuyor.

Bu arada iftarların vazgeçilmezi hurmalar da “oruç açmak için en çok tercih edilen başlangıçlar” olarak sofralarda yerini alacak.

HURMA FİYATLARI

Hurmalar, pazar ve market raflarını bir süredir süslüyor. Bu yıl hurma fiyatlarına bakıldığında ise kalitesine, cinsine ve boyutuna göre her bütçeye hitap eden ürünler tüketiciye sunuluyor.

Büyük perakende market zincirlerinde ortalama hurma fiyatları bu yıl şöyle gerçekleşiyor:

-Bağdat Hurması: 190 TL

-İran Hurması: 210 TL

-Cedid (Tunus) Hurma: 300 TL

-Hudri Hurma: 490 TL

-Safavi Hurma: 590 TL

-Mebrum Hurma: 700 TL

-Kudüs (Medjoul) Hurma: 800 TL

-Mebrum Medine Jumbo: 950 TL

-Kudüs (Medjoul) Jumbo: 1.050 TL

Fiyatlara bakıldığında özellikle “mebrum” ve “Kudüs” cinsi hurmalarda daha yüksek etiketler dikkat çekiyor. Bu hurmalar, kaliteleriyle de öne çıkıyor. Öte yandan bu iki cins hurmanın kilo fiyatının, et ile yarıştığı da dikkatlerden kaçmıyor.

GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ

Gıda toptancılarından aldığımız bilgilere göre; hurma fiyatlarında geçen yıla göre %25-%30 civarında artışların yaşandığını ifade ediliyor.

Hurmanın ithal bir ürün olduğunu ve yılık bazda döviz kuru hareketlerinin fiyatları etkilediğini aktaran toptancılar, “Öte yandan arz-talep dengesi de önemli. Ramazan, aynı zamanda talebin de yükseldiği bir ay… Bununla birlikte Ramazan, gittikçe kış aylarına yaklaşıyor. Hurma ise bir yaz meyvesi… Yani üretimin de düşük olduğu bir dönemdeyiz. Bütün bu faktörler fiyatlar üzerinde belirleyici” diye konuşuyor.



