Ekmek almaya giderken dehşeti yaşadı! Sokak köpeği terörü sürüyor
Adana'da ekmek almaya giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 25 yaşındaki H.Ç. yaralandı. Kafasında 20 santimetrelik açılma olan genç kız, kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu oldu.
- Adana'da 25 yaşındaki H.Ç., bakkala giderken 3 köpeğin saldırısına uğradı.
- Saldırı sonucu yere düşen genç kıza yoldan geçen bir arkadaşı yardım etti.
- Kafasından yaralanan H.Ç., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildi.
- Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde dün sabah saat 10.00 sıralarında H.Ç. (25) bakkala ekmek almaya giderken, sokakta 3 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin arasında kalan ve yere düşen genç kız, o sırada şans eseri sokaktan geçen arkadaşının yardımıyla kurtuldu.
Saldırı sonucu kafasından yaralanan genç kız, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından H.Ç. taburcu edildi.
Olayla ilgili konuşan amca Orhan Çelik şu ifadeleri kullandı:
"KAFASINDA 20 SANTİMLİK BİR AÇIK VAR"
"Mithatpaşa Mahallesi'nde sabah saat 10.00 civarında 3 köpeğin saldırısı meydana geldi. O noktada köpekler sürekli gruplar halinde geziyordu. Yeğenim bakkala ekmek almaya gittiği sırada olay gerçekleşti. Ucuz kurtulduk. Olayın olduğu sırada komşumuzun kızı oradan geçerken yeğenimi kurtarmış. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Şu an kafasında 20 santimlik bir açık var. Doktorlar gerekli müdahaleyi yaptı. İnşallah en kısa zamanda bu süreci atlatacağız."
Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.