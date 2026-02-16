Kan donduran ‘kesik baş’ vahşetinde canice öldürülen Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın dini nikahlı eşi Erhan Dursun ve ağabeyi ilk kez konuştu. Aldatma iddiasını net şekilde yalanlayan Dursun “Yüzde 100 eminim ki beni aldatmaz, aldatma amacı olsa zaten oraya oğlumla gitmez” dedi. Dursun “Birisi ona mesaj attı ya mont ya da telefon için gitti, ikisinden biri o eve gitmesi için başka bir nedeni yok” diye konuştu. İşte diğer dikkat çeken açıklamalar…

Türkiye’nin konuştuğu Şişli’deki ‘kesik baş’ vahşetinde öldürülen Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın ağabeyi ve dini nikahlı eşi Erhan Dursun ilk kez konuştu.

Kesik baş vahşetinde aile ilk kez konuştu: Eve gitmesi için 2 neden var

“EŞİM BENİ ASLA ALDATMAZ”

Dursun, Durdona’nın kendisini aldattığı yönündeki iddiaları yalanlayarak “Vahşice katletti, kişinin dini nikahı, sevgili oluşu da tamamen kendisi için hafifletici neden olması için söylediği beyanlar, asla öyle bir şey yok. Eşim beni asla aldatmaz. Birisi mesaj attı ona, yüzde 100 eminim ki beni aldatmaz, aldatma amacı olsa zaten oraya oğlumla gitmez” dedi.

Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova

“EŞİMİN AYAĞINA BAĞ OLDU”

Khokimova'nun dini nikahlı eşi 38 yaşındaki Erhan Dursun “Yardımlar zincirinden dolayı böyle bir şey başına geldi. 1 yıldan fazladır hem kendisini hem ailesini hem de ayrılma aşamasındaki eşini tanıyordu. Burada annesi ve ablasının yardım teşvikiyle eşimin ayağına zaten bağ oldu” dedi.

Durdona Khokimova'nın dini nikahlı eşi Erhan Dursun

“GEZMEYE GİDECEĞİM DEMİŞTİ”

Olay gününü anlatan Dursun şunları söyledi:

Vahşice katletti, eşime konuşmak için fırsat vermemiş. Arkadaşlarına, gezmeye gideceğim demişti, alt kat komşumla 1 saat sonra Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezine gitmek için sözleşmişler. Akşam saat 23.00-24.00 civarıydı, yatmaya hazırlanıyorduk, bir an kapı çaldı. Oğlum koşarak açtı, ben de çıktım, 5-6 tane polis geldi. Sonra karakola götürdüler, sorgu odasına aldılar, 1-2 saat sonra da katilleri geldi. Bana bu şekilde öldüğünü söylemediler, sadece öldü dediler. İlk önce çok kabullenemedim. Zanlıları sadece sorgu odasının camından ilk içeri girdiler, koridorda yürürken gördüm, elleri ceplerinde, gayet rahat yürüyorlardı.

Kesik baş vahşetinde aile ilk kez konuştu: Eve gitmesi için 2 neden var

“YA MONT YA DA TELEFON İÇİN GİTTİ”

Özbekistan uyruklu D.A.U.T. (31) ifadesinde katlettiği Durdona Khokimova’nın erkek arkadaşı olduğunu iddia etmişti. Erhan Dursun, o iddiaları yalanlayarak şöyle konuştu:

Eşim beni asla aldatmaz, yüzde 99 değil, yüzde 100 eminim ki beni aldatmaz çünkü aldatma amacı olsa zaten oraya oğlumla gitmez. Oğlum her şeyi konuşabilen, herkesle konuşabilen biri kesinlikle böyle bir şey olmaz. Annesine birinin temas etmesi bile oğlumu çok fazla rahatsız eder. Birisi ona mesaj attı ya mont ya da telefon için gitti, ikisinden biri o eve gitmesi için başka bir nedeni yok. Gittiği her yerden bana nerde olduğunu, hepsinin konumlarını, kimin yanında olduğunu söylerdi.

Kesik baş vahşetinde aile ilk kez konuştu: Eve gitmesi için 2 neden var

DURDONA ÖZBEKİSTAN’DA EVLİ Mİ?

Durdona’yı katleden katil zanlısı D.A.U.T.’nin ablası ve kızının 2 ay kendi evlerinde kaldığını belirten Dursun, şunları anlattı:

Kendisinin 2 kızı, benim bir oğlum var. 2019'un ekim ayında tanıştık, bir arkadaşımın arkadaşıydı, yurt dışından gelmişti. 3-4 ay sonra da Esenler'de oturuyorduk, yanıma taşındı, ondan beri de beraberiz. Eşimin Özbekistan'da evli olduğu burada da birden fazla eşi olduğuyla bilgiler var. Özbekistan'da evli, 14 yıl önce eşinden ayrılmış, boşanamadı.

Kesik baş vahşetinde aile ilk kez konuştu: Eve gitmesi için 2 neden var

"OYALAMAK İÇİN TEK ÇAĞIRDILAR"

Dursun, olay gününe ilişkin “Eşim olay yerine otobüsle gitmiş, eve yakın bir marketten oğlum bahsediyor önünde beklemişler. Annesi hemen geleceğini söylemiş. Aradan 5 dakika geçtikten sonra oğlum annesini arıyor, 14.45'te annesi cevap vermiyor. 15.17'de tekrar arıyor, cevap vermiyor, tekrar bir kere daha arama yapıyor, cevap vermiyor. Yanındaki kişi, oğlumu alıp taksiye bindiriyor. Taksici Aksaray metrosunun oraya getirmesini söylüyor, taksici orada indiriyor. Oğlum oradan eve yürüyerek geliyor. Muhtemelen oğlumu oyalamak için annesini tek içeri çağırdılar” dedi.

Kesik baş vahşetinde aile ilk kez konuştu: Eve gitmesi için 2 neden var

“EN YÜKSEK CEZA VERİLSİN”

“Adalete güveniyorum, bu kadar vahşi bir cinayeti işlemiş birine en yüksek seviyede ceza verilmesini istiyoruz” diye konuşan Dursun, “Eşimin ses tonu yüksek, bir kavgaya girse o mahalledeki insanlar çok rahat duyabilecek" dedi.

Durdona’nın ağabeyi Eldor Djuraev

“HALA KALBİMİZ PARÇALANIYOR”

Durdona’nın ağabeyi Eldor Djuraev ise “Olayı ailemden küçük kardeşimden ağlayarak öğrendim. Hemen Özbekistan'dan Türkiye'ye geldik. Ailecek bunu hala kabullenemiyoruz. Çok şoktayız ama en ağır cezayı almalarını istiyoruz. Böyle bir vahşetler biz hiçbir zaman duymadık. Hala kalbimiz parçalanıyor, diyecek söz bulamıyoruz. 2 kız çocuğunu sonuna kadar kendim sahipleneceğim" diye konuştu.

AYNI EVDE BİR KADINI DAHA KATLETMİŞLER

36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'ı katleden şüphelilerin, 1 gün önce de aynı evde Özbekistan uyruklu Sayyara Ergaşaliyeva'yı katlettiği, iki kadının cansız bedenlerini parçalara ayırıp aynı valizle çöpe taşıdıkları ortaya çıkmıştı. Katil zanlıları, D.A.U.T. (31) ve G.A.K. (29) tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası