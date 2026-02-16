Ordu'da kafes balıkçılığı tesislerinde 2025 yılında yaklaşık 6 bin ton balık üretimi gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, kentin Türk somonu ve levrek yetiştiriciliği açısından önemli bir merkez haline geldiğini, Perşembe ve Altınordu başta olmak üzere toplam 32 tesiste üretim yapıldığını açıkladı. Üretilen balıkların özellikle Rusya, Japonya, Vietnam, Güney Kore, KKTC ve İspanya’ya ihraç edildiği, geçen yıl yaklaşık 2 bin ton su ürünleri ihracatıyla kent ekonomisine önemli katkı sağlandığı bildirildi.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, kentteki kafes balıkçılığı tesislerinde geçen yıl yaklaşık 6 bin ton balık üretiminin gerçekleştiğini bildirdi. Ay, Ordu deniz sahasının su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı açısından oldukça uygun bir coğrafi konuma sahip olduğunu söyledi.

TÜRK SOMONU VE LEVREK YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR BÖLGE

Kentin iklim ve su parametreleri bakımından Türk somonu ve levrek yetiştiriciliği açısından önemli bir bölge haline geldiğini ifade eden Ay, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın su ürünleri politikalarının ana hedefi, deniz ve iç sularımızdaki su ürünleri kaynaklarını koruyarak sürdürülebilir şekilde işletmektir." dedi.

TESİS SAYISI 32

Perşembe ve Altınordu ilçelerinin yanı sıra iç sulardaki kafeslerde Türk somonu, levrek ve alabalık yetiştiriciliğinin yapıldığını aktaran Ay, toplam tesis sayısının ise 32 olduğu bilgisini paylaştı.

"RUSYA, JAPONYA, VİETNAM, GÜNEY KORE, KKTC VE İSPANYA'YA GİDİYOR"

Bu tesislerin proje kapasitelerinin 6 bin 263 ton olduğuna dikkati çeken Ay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2025 yılında iç su ve denizlerimizden toplam 6 bin 7 ton balık üretimi gerçekleştirilmiştir. Son yıllarda deniz sahasında Türk somonu üretiminin artması ile ağ kafeslerinden yurt dışına özellikle Rusya, Japonya, Vietnam, Güney Kore, KKTC ve İspanya'ya ihracat yapılmaktadır. Bu sayede ilimiz ekonomisine katkı sağlanmaktadır. Geçen yıl ilimizden yaklaşık 2 bin ton su ürünleri ihracatı gerçekleşmiştir."

