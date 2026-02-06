AUZEF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama nereden yapılır, itiraz için son gün ne zaman merak edilirken beklenen duyuru geldi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bütünleme sınavı (telafi sınavı) sonuçları erişime açıldı.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte “AUZEF bütünleme sınavı sonuçları nereden öğrenilir?” ve “AUZEF telafi sınavı sonuç itirazı nasıl yapılır?” soruları da gündemin üst sıralarına yükseldi. İşte AUZEF telafi sınavı sonuç sorgulama ekranı...

AUZEF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı! Açık Öğretim telafi sınavı sonuç görüntüleme ekranı

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AUZEF güz dönemi bütünleme (telafi) sınavına giren öğrenciler sınav sonuçlarını AUZEF sınav sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.

Sonuç ekranına erişim sağlamak için öğrencilerin ilgili sayfaya giriş yapması ve kimlik bilgileriyle sisteme giriş yapması gerekiyor.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

AUZEF TELAFİ SINAVI SONUÇ İTİRAZI İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Açıklanan sınav sonuçlarının ardından itiraz süreci de başlatıldı. AUZEF tarafından paylaşılan bilgilere göre sınav sonuçlarına yönelik itirazlar 8 Şubat 2026 Pazar günü saat 23.59’a kadar yapılabilecek.

AUZEF SINAV SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Öğrenciler sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını yalnızca AUZEF’in resmi sınav sistemi üzerinden iletebilecek. İtiraz işlemi yapmak isteyen öğrenciler auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

