6 Şubat depremlerinde Gaziantep’te enkaz altından 94 saat sonra çıkarılan ve idrarını içerek, çiçek yiyerek hayatta kalan Adnan Muhammed Korkut, hikayesini yeniden anlattı. Korkut "Enkazda bir gün sonra telefonumu buldum. Alarm falan çalmıştı. Ona uyandım. Sonra hayatta kalma mücadelesi başladı benim için. İlk kurtarıldığım anda halüsinasyon görüyorum zannetmiştim" dedi.

11 ilde büyük yıkım ve can kaybının olduğu 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde depremzedeler, o günleri yeniden hatırlayarak hikayeleri anlattı. Depremin simgelerinden biri olan Adnan Muhammed Korkut, idrarını içip, saksıdaki çiçekleri yiyerek hayata tutunmuştu.

Enkazdan 94 saat sonra çıkarılan Korkut, o günleri yeniden andı. Korkut, "Hep umutluydum. İlk kurtarıldığım anda halüsinasyon görüyorum zannetmiştim" dedi.

Enkazda 5 günün hikayesi! İdrarını içip, çiçek yemişti! Her şeyi tek tek anlattı

“5 GÜN ENKAZ ALTINDA KALDIM”

Gölgeler Apartmanı’nın enkazından çıkarılan 18 yaşındaki Korkut, şunları söyledi:

6 Şubat depreminde 5 gün enkaz altında kaldım. O gün her şey yolunda gidiyordu. Ben biraz geç uyumuştum. Saat 2 sularıydı. Saat 04.17'de bir deprem oldu ama ben o sıra ağır uykuya dalmıştım. Sonra bir anda her taraf sallanınca darbe girişimi falan oluyor zannettim. 18 saniyelik bir sallantıda kendimi bir şekilde düşüp enkaz altında buldum. Her taraf çok karanlıktı. Ben baygınlık geçirdim. Ondan sonraki süreç çok ürkütücüydü.

“CESET KOKULARI İNMEYE BAŞLAMIŞTI”

Enkazın ikinci gününde telefonunun alarmının çalması ile hayata yeniden tutunmaya başladığını anlatan Korkut şöyle konuştu:

Hayat üçgeni gibi bir alanda kaldım ama çok ezilmemiştim. Enkazda 5 gün kaldım ama çok kötü geçti ama her zaman içimde dışarı çıkacağıma dair bir umut vardı. Enkaz altındayken yukarıdaki insanların sesleri geliyordu, imdat sesleri, çığlık sesleri geliyordu, yardım sesleri geliyordu. Belli bir gün süre sonrasında sesleri kesildi. Sonra ceset kokuları falan bayağı inmeye başlamıştı.

“İDRARIMI İÇEREK HAYATTA KALDIM”

Korkut “Kendi idrarımı içerek hayatta kaldım. O an yapacak başka bir şey yoktu. Su niyetine içmiştim, annemin yetiştirdiği çiçekler vardı. Onları yiyerek biraz da kendimi hayata tutmaya çalıştım" dedi.

“BU DEPREM UNUTULMASIN”

Profesyonel futbolcu olan ve kariyerine Gaziantep Futbol Kulübü'nde devam eden Adnan Muhammed Korkut, "Bu depremin unutulmamasını istiyorum. Sonuç olarak çok vefatımız var. Çok kötü şeyler yaşadık. Yani psikolojik olarak ister istemez biraz iyiyiz desek de sonuç olarak her gün içimizde yaşıyoruz” dedi.

