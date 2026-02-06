İzmir’de kontrolden çıkan bir otomobil dere yatağına devrildi, 2 kız kardeş hayatını kaybetti. Araçtan sağ kurtulan 2 kişinin kaçtığı belirlendi. İlk etapta aracın sel sularına kapıldığı iddialarının aksine, yapılan incelemelerde kazanın şüpheli bir trafik kazası olduğu ortaya çıktı.

İzmir’in Menderes ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu.

Kazanın yaşandığı bölgenin tenha olması nedeniyle olay anında fark edilmeyen araç, bugün yapılan ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri tarafından bulundu.

BİRİ 21 DİĞERİ 16 YAŞINDA

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araç içerisinde bulunan Nergiz T. (21) ve kardeşi B.T.’nin (16) hayatını kaybettiği belirlendi.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Öte yandan, araçta bulunan ve kazadan sağ kurtulan D.Y. (28) ile T.D.'nin (33), çeşitli suçlardan aranmaları bulunduğu için olay yerini terk ederek kaçtıkları öne sürüldü.

İlk etapta aracın sel sularına kapıldığı yönündeki iddiaların aksine, yapılan incelemelerde olayın şüpheli bir trafik kazası olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

