Ankara'da aracını götürdüğü muayene istasyonundaki çalışanlarla kavga ettikten sonra fenalaşan polis, beyin kanaması geçirdi. Polis memuru O.K. hayatını kaybederken olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

2 Şubat'ta Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki araç muayene istasyonunda polis memuru O.K. (44) ile çalışanlar arasında bilinmeyen nedenden kavga çıktı.

KAVGANIN ARDINDAN BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Kavgadan birkaç saat sonra rahatsızlanan O.K.'ye nakledildiği hastanede beyin kanaması teşhisi konuldu ve yoğun bakım servisinde müşahedeye alındı. Hastanedeki 3 günlük hayat mücadelesini kaybeden O.K., Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Vefat eden polisin kesin ölüm nedeninin ise otopsi raporu sonucuyla netlik kazanacağını öğrenildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde Y.K. ve S.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden S.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Y.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

TÜVTÜRK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

TÜVTÜRK'ten yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "02.02.2026 tarihinde Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonu’nda yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olayla ilgili derin bir üzüntü içerisindeyiz. Edinilen bilgilere göre, söz konusu tarihte araç sahibi Polis Memuru Melih Okan Keskin ile istasyonumuzda görevli Saruhan Atasoy arasında muayene işleminin ardından otopark alanında yaşanan tartışma sırasında görevli çalışanın kabul edilemez şekilde fiziki müdahalede bulunduğu tespit edilmiştir.

"ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILDI"

Şirketimiz, hiçbir koşulda şiddet içeren davranışlara müsamaha göstermemekte olup, olayın tespit edilmesini takiben ilgili çalışanın iş akdi derhal sonlandırılmıştır. Olayın ardından taraflar emniyet birimlerine intikal etmiş, adli süreç başlatılmıştır. Aynı günün ilerleyen saatlerinde Melih Okan Keskin’in rahatsızlanarak hastaneye başvurduğu, 05.02.2026 tarihinde ise hayatını kaybettiği büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir.

Merhum Melih Okan Keskin’in vefat nedeninin kesin olarak belirlenmesine yönelik Adli Tıp Kurumu tarafından yürütülen inceleme süreci devam etmekte olup, konu adli makamlarca tüm yönleriyle değerlendirilmektedir. Söz konusu eski çalışan Saruhan Atasoy, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmış olup, hukuki süreç devam etmektedir.

Şirketimiz, olayın aydınlatılabilmesi amacıyla ilk andan itibaren kolluk kuvvetleri ve soruşturmayı yürüten savcılık ile tam bir iş birliği içerisinde hareket etmektedir. Sürecin hukukun üstünlüğü, şeffaflık ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda yürütülmesine yönelik hassasiyetimiz kararlılıkla sürmektedir.

Bu elim olay nedeniyle hayatını kaybeden Merhum Polis Memuru Melih Okan Keskin’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Yaşanan acıyı yürekten paylaşıyor, kamuoyunu adli sürecin sonuçları doğrultusunda bilgilendirmeye devam edeceğimizi saygıyla bildiriyoruz."

