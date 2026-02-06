Antalya'da oğlunu çağırdığı boş arazide defalarca bıçaklayarak öldüren baba hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Baba pişman olduğunu söylerken "Tartıştık. Alkol alıp etrafa saldırıyordu" dedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde geçtiğimiz mayıs ayında yaşanan olayda, oğlu ile aralarında sorun olduğu öğrenilen Ali T. (60), konuşmak için oğlu Barış T.'yi (25) evine yakın bir noktada bulunan boş araziye çağırdı.

Baba-oğul arasında başlayan tartışma sırasında Ali T., yanındaki bıçakla oğlunu defalarca bıçakladıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Boş araziden gelen kavga seslerini duyan ve yakın noktadaki parkta bulunan vatandaşlar, Barış T.'yi yerde kanlar içerisinde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü! Babanın savunması ortaya çıktı

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç adamın vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Barış T.'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Aracını götürdüğü yerde darbedilen polis memuru hayatını kaybetti

Dosyada yer alan mütalaada, maktulün vücudunun göğüs, karın, sırt, kol ve bacak bölgelerinde çok sayıda kesici alet yarası bulunduğu, ölümün bu yaralanmalar sonucu meydana geldiği belirtildi.

Oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü! Babanın savunması ortaya çıktı

Olay yerinde ve zanlının evinde yapılan incelemelerde kan izleri bulunan eşyaların tespit edildiği, cinayette kullanılan bıçağın da dosyaya delil olarak girdiği ifade edildi.

KENDİNİ BU SÖZLERLE SAVUNDU

Cinayet sonrası olay yerinden kaçan Ali T., aynı sokak üzerindeki evinde Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ali T., sağlık kontrolü çıkışında gazetecilerin "Oğlunu neden öldürdün?" sorusu üzerine, "Pişmanım, tartıştık. Alkol alıp etrafa saldırıyordu" dedi. Nöbetçi mahkemece tutuklanan Ali T. cezaevine gönderildi.

Ali T.'nin 11 yaşındaki A.T. ile 9 yaşındaki E.T. isimli kız çocukları için ise mahkeme kararıyla kayyım atandı.

Oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü! Babanın savunması ortaya çıktı

MÜŞTEKİLER ŞİKAYETÇİ OLMADI

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Ali T., pişman olduğunu belirterek beraatını talep etti. Duruşmaya katılan müştekilerin sanıktan şikâyetçi olmadığı öğrenildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın oğluna yönelik gerçekleştirdiği eylem nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası