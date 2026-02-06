İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da emekli polis önce eşini ardından MHP ilçe başkanını öldürdü!
Sakarya Karapürçek’te emekli polis, eşini ve MHP ilçe başkanını silahla öldürdü, ardından polis merkezine giderek teslim oldu.
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde emekli bir polis memuru dehşet saçtı.
Şüpheli önce eşini evde vurdu ardından tetiği ofisinde bulunan MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'a çevirdi.
İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan müdahalelerde iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
CİNAYET İŞLEDİ, TESLİM OLDU
Emekli polis ise işlediği cinayetlerden sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
