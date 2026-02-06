İYİ Parti Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

Genel Yönetmenimiz İsmail Kapan, Genel Yayın Koordinatörümüz Yücel Koç, Yazıişleri Müdürümüz Sadık Söztutan ve Haber Müdürümüz Fatih Selek ile görüşen Yılmaz, partilerinin yeni dönem hedeflerine yönelik bilgiler verdi. İYİ Parti iki hafta önce kurultaya gitmiş, Müsavat Dervişoğlu yeniden genel başkan seçilmişti. Dervişoğlu'nun A takımımda yer alan Hüseyin Raşit Yılmaz, yeni dönemde kendilerini daha çok anlatmaya çalışacaklarını söyledi.

Altılı Masa birlikteliğinin İYİ Parti'ye kaybettiğini ifade eden Yılmaz, bu yüzden bir kısım seçmenin CHP'ye geçtiğini kaydetti. Türkiye'nin yüzde 82'sinin kendisini milliyetçi olarak tanımladığını belirten Yılmaz, öncelikle giden seçmeni kazanmayı planladıklarını anlattı.

"İYİ Parti'nin CHP gibi seküler bir çizgisi var. Bu nasıl olacak" sorusuna Yılmaz "AK Parti dahil bütün partiler sekülerleşiyor" karşılığını verdi.

Seçmenin artık sertlik istemediğine işaret eden Yılmaz, Türkiye gazetesini "dede ve babamın gazetesi" diye nitelendirdi. İsmail Kapan da Yılmaz'a yeni vazifesinde başarılar diledi.

1982 Giresun doğumlu olan Hüseyin Raşit Yılmaz, eski genel başkan Meral Akşener'e bir dönem danışmanlık yaptı. Yılmaz, Toplum Çalışmaları Enstitüsü ve Ortadoğu ve Orta Asya Araştırmaları Enstitüsünde çalıştıktan sonra İYİ Parti Genel İdaresi Kuruluna girdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası