Umman'da ABD ile İran arasında başlayan nükleer müzakerelerin ilk toplantısı gerçekleştirildi. ABD basını tarafların ilk toplantıda taviz vermediğini ve görüşme öncesi pozisyonların korunduğunu aktardı.

Cuma günü yayınlanan bir habere göre, Umman'da ABD ve İran arasında yapılan dolaylı görüşmeler, her iki tarafın da önemli tavizler vermesi olmadan sona erdi.

Umman'daki masada taraflar taviz vermedi! ABD-İran toplantısının detayları belli oldu

POZİSYONLAR KORUNDU

Görüşmelere yakın kaynaklar The Wall Street Journal'a verdikleri demeçte, iki tarafın yüz yüze görüşmediğini, bunun yerine Ummanlı diplomatlar aracılığıyla dönüşümlü olarak görüşmeler yaptığını ve görüşmeler sırasında her iki tarafın da başlangıçtaki pozisyonlarından sapmadığını söyledi.

Raporda, görüşmelerin İran'ın nükleer programı konusunda diplomatik bir çözüme ulaşma çabalarına nasıl etki ettiği belirsizliğini koruduğu, çünkü toplantı öncesinde bölge yetkilileri ve analistler arasında beklentilerin zaten düşük olduğu da eklendi.

Umman'daki masada taraflar taviz vermedi! ABD-İran toplantısının detayları belli oldu

TAHRAN'DAN ILIMLI MESAJ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, cuma günkü görüşmeleri “iyi bir başlangıç” olarak nitelendirerek, güvensizlik ortamı aşılırsa görüşmelerin devam edebileceğini söyledi. Sürecin devam etmesi ve tarafların daha sonraki bir tarihte Maskat'ta yeniden bir araya gelmesi konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.

Umman'daki masada taraflar taviz vermedi! ABD-İran toplantısının detayları belli oldu

UMMAN'DAN AZAMİ CİDDİYET VURGUSU

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, görüşmelerin “çok ciddi” olduğunu, her iki tarafın pozisyonlarını netleştirmeye ve olası ilerleme alanlarını belirlemeye yardımcı olduğunu söyledi.

İran ve ABD, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye karşı askeri harekat tehdidiyle tırmanan gerginliğin ardından, cuma günü dolaylı nükleer diplomasiye yeniden başladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası