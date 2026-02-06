Fatih'te bir kişi cerrahi maskeyle girdiği bankadan 112 bin lira çaldı. Kaçarken 80 bin lirayı düşüren şüpheli her yerde aranıyor.

Fatih’te bir banka şubesi, silahlı soyguncunun hedefi oldu. Yüzünü cerrahi maskeyle gizleyerek şubeye giren şüpheli, silah tehdidiyle kasadaki 112 bin lirayı alıp kaçtı.

Kaçış sırasında bir vatandaşa çarparak yere düşen zanlı, bu sırada silahını ve paranın bir bölümünü yola savurdu.

Fatih'te maskeli, silahlı banka soygunu! Paraları alıp kaçtı, her yerde aranıyor

VATANDAŞ PARALARI TESLİME ETTİ

Olay yerinde kalan yaklaşık 80 bin liranın, şüphelinin çarptığı vatandaş tarafından bankaya teslim edildiği öğrenildi.

Yaşananların ardından bankada 32 bin liralık para kaybı olduğu belirlendi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

