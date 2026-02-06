Umman'da ABD ile İran arasında başlayan nükleer müzakerelerin ilk toplantısı gerçekleştirildi. Heyetlerin görüşmede 'taviz vermeme' üzerine bir tavır ortaya koydukları iddia edilirken Washington'dan Tahran'a gözdağı niteliğinde bir mesaj verildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Umman Denizi'nde seyreden USS Abraham Lincoln savaş gemisi grubunun görüntülerini paylaştı. Müzakereler sürerken paylaşımın yapılması 'masaya gözdağı mı' sorusunu akıllara getirdi.

ABD ve İran heyetleri aylar sonra nükleer müzakereleri yeniden başlatmak üzere Umman'da toplandı.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşti.

Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti.

İran-ABD müzakereleri için Umman'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi (solda))

CENTCOM'DAN SAVAŞ GEMİLİ PAYLAŞIM

Müzakerelerin başladığı günde ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı paylaşım tartışmaları beraberinde getirdi.

CENTCOM, Umman Denizi’nde görevde olan USS Abraham Lincoln Taarruz Grubu'nun fotoğraflarını paylaştı.

Fotoğraflarda çok sayıda savaş gemisi ve savaş uçağına yer verildi.

CENTCOM'un paylaşımı (X platformu)

Açıklamada, "Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu, 2 askeri ikmal gemisi ile 2 ABD Sahil Güvenlik gemisinin eşliğinde bugün Umman Denizi’nde seyir gerçekleştirdi. Bu sırada 9. Uçak Gemisi Hava Kanadı’na bağlı uçaklar da grubun üzerinde uçuş gerçekleştirdi" denildi.

HEYETLER YAN YANA GELMEDEN GÖRÜŞTÜ

Umman'da bulunan iki ülke heyetleri bir araya gelmeden Ummanlı yetkililerin aracılığıyla görüştü.

Toplantı öncesi Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi (sağda), ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff (ortada) ve ABD Başkanı Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner (solda) ile bir araya geldi.

CENTCOM KOMUTANI DA KATILDI

Müzakerelerde, ABD’yi Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti.

Witkoff'un beraberinde Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper da yer aldı.

CENTCOM Komutanı Brad Cooper

TARAFLAR TAVİZ VERMEDİ

ABD basını tarafların ilk toplantıda taviz vermediğini ve görüşme öncesi pozisyonların korunduğunu aktardı.

GÖRÜŞMELER SÜRECEK MESAJI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelere ilişkin "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi" açıklamasında bulundu.

