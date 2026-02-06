Masaya gözdağı! CENTCOM'un savaş gemisi paylaşımı İran'a tehdit mi?
Umman'da ABD ile İran arasında başlayan nükleer müzakerelerin ilk toplantısı gerçekleştirildi. Heyetlerin görüşmede 'taviz vermeme' üzerine bir tavır ortaya koydukları iddia edilirken Washington'dan Tahran'a gözdağı niteliğinde bir mesaj verildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Umman Denizi'nde seyreden USS Abraham Lincoln savaş gemisi grubunun görüntülerini paylaştı. Müzakereler sürerken paylaşımın yapılması 'masaya gözdağı mı' sorusunu akıllara getirdi.
- Müzakereler, Tahran-Washington arasındaki tansiyonun yükseldiği ve ABD'nin bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşti.
- İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD heyetine ise Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlık etti.
- CENTCOM, müzakerelerin başladığı gün Umman Denizi'nde görev yapan USS Abraham Lincoln Taarruz Grubu'nun fotoğraflarını paylaştı.
- Heyetler, Ummanlı yetkililerin aracılığıyla bir araya gelmeden görüştü.
- ABD basını, tarafların ilk toplantıda taviz vermediğini ve görüşme öncesi pozisyonlarını koruduğunu aktardı.
- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelerin tarafların müzakereleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdiğini açıkladı.
ABD ve İran heyetleri aylar sonra nükleer müzakereleri yeniden başlatmak üzere Umman'da toplandı.
Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşti.
Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti.
CENTCOM'DAN SAVAŞ GEMİLİ PAYLAŞIM
Müzakerelerin başladığı günde ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı paylaşım tartışmaları beraberinde getirdi.
CENTCOM, Umman Denizi’nde görevde olan USS Abraham Lincoln Taarruz Grubu'nun fotoğraflarını paylaştı.
Fotoğraflarda çok sayıda savaş gemisi ve savaş uçağına yer verildi.
Açıklamada, "Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu, 2 askeri ikmal gemisi ile 2 ABD Sahil Güvenlik gemisinin eşliğinde bugün Umman Denizi’nde seyir gerçekleştirdi. Bu sırada 9. Uçak Gemisi Hava Kanadı’na bağlı uçaklar da grubun üzerinde uçuş gerçekleştirdi" denildi.
HEYETLER YAN YANA GELMEDEN GÖRÜŞTÜ
Umman'da bulunan iki ülke heyetleri bir araya gelmeden Ummanlı yetkililerin aracılığıyla görüştü.
CENTCOM KOMUTANI DA KATILDI
Müzakerelerde, ABD’yi Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti.
Witkoff'un beraberinde Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper da yer aldı.
TARAFLAR TAVİZ VERMEDİ
ABD basını tarafların ilk toplantıda taviz vermediğini ve görüşme öncesi pozisyonların korunduğunu aktardı.
Umman'daki masada taraflar taviz vermedi! ABD-İran toplantısının detayları belli oldu
GÖRÜŞMELER SÜRECEK MESAJI
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelere ilişkin "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi" açıklamasında bulundu.