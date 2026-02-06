Ramazan öncesi Et ve Süt Kurumu satış noktalarında kuyruklar uzadı. Dana kıyma 450-500 TL, kuşbaşı 520-550 TL’den satılınca vatandaş sabahın erken saatlerinde sıraya girdi.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte uygun fiyatlı et almak isteyen vatandaşlar Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) satış noktalarına yöneldi. Piyasadaki artan fiyatlara karşı ESK’de etiketlerin değişmemesi, satış noktalarının önünde sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

ESK’de et fiyatları sabit kaldı, kuyruklar taştı!

ET FİYATLARI

Sivas’taki ESK satış noktasında dana kıyma 450-500 lira, dana kuşbaşı 520-550 lira, dana biftek 750-800 lira aralığında satışa sunulurken, tavuk bifteğin fiyatı ise 110-130 lira olarak belirlendi.

ESK’de et fiyatları sabit kaldı, kuyruklar taştı!

METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Vatandaşlar, market ve kasaplara kıyasla daha uygun fiyatlı et ürünleri alabilmek için metrelerce uzayan kuyruklarda beklemek zorunda kaldı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Çiftçilerin gözü buradaydı! Ödemeler hesaplara bugün aktarılacak

ESK’de et fiyatları sabit kaldı, kuyruklar taştı!

Ramazan öncesi mutfak alışverişini tamamlamak isteyenler, satış noktasının önünde bir arka sokağa kadar uzanan kuyruklar oluşturdu.

ESK’de et fiyatları sabit kaldı, kuyruklar taştı!

Birçok kişi, yoğunluk nedeniyle günün ilk ışıklarında sıraya girerek ürün alabilmenin yolunu aradı.

Haberle İlgili Daha Fazlası