Seyfülislam Kaddafi’nin cenazesinde dikkat çeken görüntüler! Bayraklar törenin en çok konuşulanı oldu
Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin öldürülen oğlu Seyfülislam Kaddafi için düzenlenen cenaze törenine on binlerce kişi katıldı. Cenazeye damga vuran ise Kaddafi döneminde kullanılan yeşil bayraklar ve dönemi öven sloganlar oldu.
Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin 3 Şubat’ta silahlı saldırıda hayatını kaybeden oğlu Seyfülislam Kaddafi, Beni Velid kentinde düzenlenen geniş katılımlı törenle defnedildi.
Beni Velid Havalimanı’nda gerçekleştirilen cenaze törenine 50 bini aşkın kişi katıldı.
Kaddafi’nin naaşı, Beni Velid’de kardeşi Hamis Kaddafi’nin mezarının bulunduğu kabristana defnedildi.
Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen törene, Kaddafi Kabilesi mensupları, aileye yakın isimler ve binlerce destekçi katıldı.
Alanda toplanan kalabalık, Kaddafi döneminde kullanılan yeşil bayrakları taşıdı, o dönemi öven sloganlar attı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Libya'nın 2011'de öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam, 3 Şubat’ta başkent Trablus'un 170 kilometre güneyindeki Zintan kentinde silahlı bir grubun saldırısı sonucu öldürülmüştü.