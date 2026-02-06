Karadeniz Havzası’nın karşı karşıya bulunduğu güvenlik problemlerinden biri olan Afetlerin Tetiklediği Teknolojik Kazaların (Natech) yönetimi için uluslararası iş birliği ağı kuruldu.

Önder Çelik / İSTANBUL - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetimi Enstitüsü liderliğinde yürütülen ve 24 ay sürecek projenin bütçesi 1.636.586,40 avro olarak belirlendi. Proje için Avrupa Birliği’nden 1.472.927,76 avro hibe desteği sağlandı. NAT-RES Projesi, deprem, sel ve çatışma gibi doğal veya insan kaynaklı felaketlerin sanayi tesislerinde tetikleyebileceği yangın, patlama ve kimyasal sızıntı gibi ikincil felaketleri önlemeyi hedefliyor.

Proje ile Karadeniz Bölgesi’nde gelişmiş teknolojik çözümler, kapsamlı tehlike haritaları ve sağlam risk değerlendirme metodolojileri entegre edilerek bölgenin dayanıklılığının artırılması amaçlanıyor.

Projenin koordinatörlüğünü üstlenen İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsünde görev yapan Doç. Dr. Hüseyin Özdemir “Karadeniz Havzası, sanayi tesislerinin yoğunluğu ve sismik aktiviteler ile sel risklerinin birleştiği hassas bir coğrafyadır. NAT-RES projesi ile amacımız, sadece doğal afetleri değil, bu afetlerin tetiklediği ve çevre ile insan sağlığını tehdit eden teknolojik kazaları da öngörüp yönetebilmektir. Geliştireceğimiz AFAD-EKA yazılımı ve oluşturacağımız sınır ötesi iş birliği ağı sayesinde, yerel yönetimlerin ve sanayi tesislerinin müdahale kapasitelerini artıracağız” dedi.





