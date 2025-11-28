Amasya’da bazı türbelerin usulsüz elektrik kullanımı gerekçesiyle kapatılması, yöre halkının tepkisini çekti. Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün yaklaşık 250 bin TL fatura çıkarması sonrası türbeler geçici olarak kilitlendi. Yetkililer, sorumluluk üstlenilmesi halinde türbelerin ziyarete açılabileceğini açıkladı.

Amasya’da, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne bağlı türbeler için YEDAŞ tarafından yaklaşık 250 bin TL’lik birikmiş elektrik borcu çıkarıldı. Bunun üzerine vakıf yetkilileri, şehir merkezindeki iki türbenin kapısına kilit takmak zorunda kaldı. “Evliyalar diyarı” olarak bilinen Amasya’da, bu uygulama vatandaşların tepkisini çekti.

Kapısı kapalı olan türbelerden biri Amasya şehir merkezindeki Selamet Hatun Türbesi. Yıllardır yöre halkının sürekli ziyaret ettiği türbe Pirinçci Mahallesi'nde Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile aynı sokakta bulunuyor.

MUHTAR SORUMLULUK ALDI

Durumu yetkililere aktardıklarını belirten Pirinçci Mahallesi muhtarı Ahmet Balcı, "Şu an türbe kilitli olduğundan dolayı içeriye girip ziyaret ve dua yapılamıyor. Elektrikte hatalı kullanım var diye kesildi. Yetkililer de kapısını kilitledi. Durumu ilettiğim valimiz ve milletvekillerimiz konunun yakın zamanda çözüleceğini söylediler. Bu şekilde ziyarete kapatma uygun bir çözüm değil. Türbenin priz elektrik aboneliğini mahalle muhtarı olarak ben de üstlenebilirim" dedi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile aynı sokakta bulunduğunu belirttiği Selamet Hatun Türbesi'ni kendisinin de sık sık ziyaret ettiğini anlatan 84 yaşındaki Durmuş Ar ise, "Buranın kapısını kilitlemek ne anlama geliyor. Çok ayıp. Kadınlar buraya gelir. Namaz kılar, dualar eder ve huzur bulup gider. Bu durumun düzeltilmesini istiyoruz. Yetkililer bizi duysun" diye konuştu.

Üçler Mahallesi'nde büyük tefsir alimlerinden Yusuf Sinanüddin Efendi'nin türbe kapısını koruma amacıyla kilitli tuttuğunu ve ziyaretçiler geldiğinde dua etmeleri için açtığına değinen mahalle muhtarı Coşan Aylak, "Buraya gelip evsizler yatıyorlar. Yemek artıklarını, çöpleri içerde bırakıyorlar. Çocukların tuvalet ihtiyaçlarını kenara yaptırmaya çalışıyorlar. Mahalle sakinleri de huzursuz oldu. Böyle bir zatın bu şekilde rahatsız edilmesi içime sinmedi. Böyle bir çözüm bulmak zorunda kaldım" şeklinde konuştu.

"Şehzadeler şehri" Amasya'nın aynı zamanda "evliyalar diyarı" olarak bilindiğini hatırlatan Gökmedrese Mahallesi Muhtarı Cem Yeni ise, "Amasya'mızın manevi değerlerini vatandaşlarımız günlük ziyaret ediyor. Özellikle kadınlar sık sık ziyaret ederler. Dualarında büyük zatları vesile kılmak için türbeleri ziyaret ederler. Biz türbelerimizin hiçbirinin kapalı olmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA VAR

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, türbelerin muhtarlık ya da kamu kurumları tarafından sorumluluk alınması durumunda ziyarete açılabileceği belirtilerek, "Mevcut durumda türbelere kaçak elektrik ve tesisat bağlantıları yapılmasının önüne geçmek adına türbeler geçici olarak kapatılmıştır. Talep edilmesi durumunda ziyarete açılması ile ilgili çalışma yapılacaktır" denildi.

Camilerde bilindiği gibi aydınlatma elektriği Maliye tarafından karşılanıyor. Ancak yerden ısıtma, klima ve priz sarfiyatları cami cemaati ve hayırseverlerce ödeniyor.

