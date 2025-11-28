İstanbul'da 19 yıl önce öldürülen öğretmen Hikmet Akçay cinayetinin detayları kan dondurdu. Akçay'ın o dönem ortaokulda öğrencisi olan Esin Babadağ tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. O döneme ait ses kayıtlarında öğretmen ile katili olan ortaokul öğrencisinin ses kayıtları tüyleri diken diken ederken cinayetin nedenini de gözler önüne serdi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın talimatıyla, zaman aşımına sadece aylar kalmış dosyaları yeniden incelemeye alan Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yıllar önce işlenmiş bir cinayeti gün yüzüne çıkardı.

Raflardan indirilen dosyada, öldürülen öğretmen Hikmet Akçay’ın, o dönem ortaokul öğrencisi olan Esin Babadağ ve ailesiyle yoğun iletişim halinde olduğu belirlendi. İncelemeyi derinleştiren ekipler, şu anda İBB Spor A.Ş.’de görev yaptığı öğrenilen Babadağ’ın geçmişini mercek altına aldı. Polis, yeni deliller ve analizlerle 19 yıllık cinayetin adım adım çözümüne ulaştı.

KİMYA ÖĞRETMENİ SEVGİLİSİYLE GÖMDÜ

Ortaokul Öğretmeni olan Hikmet Akçay'ı Kocaeli'ndeki öğrenci evinde öldürdükten sonra kimya öğretmeni olan sevgilisi ve arkadaşı ile birlikte Silivri'de bir araziye bavul içinde atarak yakan Esin Babadağ tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Korkunç cinayeti 19 yıl sonra açığa çıkaran ve Babadağ'a olayı itiraf ettiren en önemli delillerden birisinin de yıllar önce kayda alınan ses kayıtlarının olduğu öne sürüldü.

İddiaya göre Hikmet Akçay kaybolduğunda ağabeyi İsmet Akçay, kardeşinin evinde bulduğu eski kasetleri de polise teslim etmişti. O dönem sesler incelendi ama içeriğinde karmaşık sesler çıkınca anlaşılamamıştı.

TÜM KONUŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 20 yıl önceden kalan o kayıtları tekrar adli emanetten buldu. Kasetler incelenerek yeniden düzenlendi.

Sesler daha kaliteli hale getirildi ve dinlendiğinde ölen öğretmen ile katili olan ortaokul öğrencisinin konuşmaları ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre bu konuşmalar sırasında Hikmet Akçay'ın 'Sen evli erkeklerle ilişkiye giriyorsun. Seni annene söylerim. O öğretmenin eşini de tanıyorum. Ona da durumu anlatacağım. Bu ilişkiye son vermezsen seni parçalar bir bavulun içine koyarım' diye tehdit ettiği belirlendi.

Cinayetin zaman aşımına uğramasına 5 ay kala Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör:ÇAĞLA ÇAĞLAR

