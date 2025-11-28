Papa 14. Leo, Türkiye ziyareti kapsamında bugün Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü için düzenlenecek programa katıldı. Etkinlik öncesi İznik'te güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı; ilçenin giriş çıkışlarında araçlar tek tek durduruluyor, gölde de ekipler dalış yaparak arama-tarama faaliyeti gerçekleştiriyor.

Dünyanın gözü kulağı Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine çevrilmiş durumda.

Dün Ankara'ya gelen Papa, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlandı ve 'barış' temalı bir konuşma gerçekleştirdi. Gece İstanbul'a gelen 14. Leo, bu sabah da İstanbul'da "Fransız Fakirhanesi" olarak bilinen "Yoksulların Küçük Kız Kardeşleri Huzurevi"ni ziyaret etti.

GÖZLER İZNİK ZİYARETİNDE

Papa'nın sıradaki durağı ise İznik... Papa 14. Leo'nun katılımıyla Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü için düzenlenecek programı takip etmek üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası basın mensubu bölgeye geldi.

Helikopterle İznik'e giden Papa da düzenlenen törene katıldı, ayin yönetti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST SEVİYEDE

Ziyaret öncesinde ilçede hem karada hem de İznik Gölü'nde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. İlçenin giriş ve çıkış noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında güvenlik güçleri araçları tek tek durdurarak arama yapıyor.

Papa'nın programı kapsamında ilçede görev yapan polis sayısı 2 bin 300'e ulaştı. İlçenin ana arterlerinde devriyeler sıklaştırılırken, kritik bölgelerde çevik kuvvet ekipleri konuşlandırıldı.

Güvenlik tedbirleri yalnızca karada değil, su üzerinde de büyük bir titizlikle yürütülüyor. İznik Gölü'nde Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, göl genelinde devriye faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Bunun yanı sıra, su altındaki muhtemel risklere karşı dalgıç ekipleri göle dalış yaparak arama-tarama çalışmaları gerçekleştiriyor. Dalgıçlar göl tabanını tarayarak herhangi bir şüpheli duruma karşı güvenliği sağlıyor.

Tarihi ziyaretin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi için bölgedeki tüm birimlerin koordineli şekilde çalıştığı, güvenlik önlemlerinin ziyaret sonuna kadar artırılarak devam edeceği ifade edildi.

GÖZDE NUR BAYAR

