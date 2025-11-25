81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için başvurular devam ederken TOKİ başvuru sayıları ülke genelinde yoğun ilgi görüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projenin ilk gününde 936 bin başvuru alındığını, sonraki günlerde ise toplam geçerli başvuru sayısının milyonları aştığını açıkladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki talep oranları ise merak konusu olmayı sürdürüyor.

“Yüzyılın Konut Projesi” olarak duyurulan 500 bin sosyal konut projesine başvurular, 10 Kasım’dan itibaren e-Devlet ve banka şubeleri üzerinden alınıyor. Türkiye genelinde yoğun ilgi gören projeye başvuran kişi sayısı her geçen gün artarken özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki başvuru oranları yakından takip ediliyor.

TOKİ'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Türkiye genelinde TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine başvurular oldukça yüksek bir taleple devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuruların ilk gününde toplam 936 bin 159 kişiye ulaşıldığını belirtti. Bu başvuruların önemli bir bölümü e-Devlet üzerinden yapıldı. Başvuru sürecinin ilerleyen günlerinde sayı hızla artarak milyon seviyesine ulaştı.

Bakan Kurum, beşinci gün itibarıyla 2 milyon 879 bin geçerli başvuru alındığını açıkladı. Başvurular 19 Aralık tarihine kadar devam edeceği için bu sayının artması bekleniyor. Projeye il bazında yapılan başvuruların detayları henüz paylaşılmadı ancak yoğun talebin büyükşehirlerde daha da yüksek olduğu değerlendiriliyor.

TOKİye kaç kişi başvurdu? İstanbul, Ankara ve İzmir 500 bin konut başvuru sayısı

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR 500 BİN KONUT BAŞVURU SAYISI

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde şehir bazlı başvuru sayıları henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak Türkiye genelinde toplam başvurunun 3 milyona yaklaşması, en büyük talebin nüfus yoğunluğu yüksek olan İstanbul, Ankara ve İzmir’de gerçekleştiğine işaret ediyor. Üç büyükşehire ayrılan kontenjanlar dikkate alındığında başvuruların binlerce kişiyi bulduğu tahmin ediliyor.

Bakan Kurum, il bazında başvuru dağılımlarının ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti. Uzman değerlendirmeleri, İstanbul’da başvuru sayısının diğer illere göre açık ara önde olduğunu gösteriyor. Ankara ve İzmir’de de başvuruların yoğun şekilde sürdüğü biliniyor. Resmi veriler açıklandığında şehir bazlı rakamlar netleşmiş olacak.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TOKİ’nin sosyal konut projesinde kura sürecine dair takvim netleşmeye başladı. Murat Kurum’un yaptığı açıklamaya göre kuraların 29 Aralık’ta çekilmesi planlanıyor süreç en geç 2 Mart 2026 tarihine kadar netlik kazanacak. Kuralar illere göre etap etap çekilecek ve sonuçlar TOKİ resmi internet sitesinden duyurulacak.

IREM ÖZCAN

