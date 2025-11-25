Türkiye Gazetesi E-Gazete
Arama
SON DAKİKA YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR YAŞAM RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete 02:08
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

Riyâ ve gösteriş!..

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Dinle
Kaydet
Türkiye Gazetesi
Riyâ ve gösteriş!..
0:00 0:00
1x
a- | +A

Evliyânın büyüklerinden Abdullah-i Mürteiş hazretleri, 939 senesinde Bağdat’ta vefât etti.

Bu zât, her velî gibi riyâ ve gösterişten hiç hoşlanmazdı.

Bir ramazanda îtikâfa girmişti bir câmide.

Yâni vaktini ibâdetle geçirecekti orada. Fakat ikinci günde îtikâfı bırakıp dışarı çıktı.

Bir daha da gitmedi.

Yakınları onu görüp;

“Siz îtikâfa girmiştiniz efendim.

Niçin yarıda bırakıp çıktınız?” diye sordular.

Büyük zât;

“Câmide ibâdet yapanların gösteriş ve riyâ yaptıklarını görünce çıktım” buyurdu.

Ve ekledi:

“Hâlbuki ibâdet, Allah için yapılır. İnsanlara gösteriş olursa, hiç kıymeti olmaz o ibâdetin.”

● ● ●

Bâzı sevdikleri;

“Efendim, Müslüman nasıl olur?” diye sordular bu zâta.

Büyük velî, cevâben;

“Müslüman; güleryüzlü, tatlı sözlü olur. Güler yüz ve tatlı sözün, dînimizin yayılmasında mühim yeri vardır. Zîra böyle olmayan insanlar, dînimize pek faydalı olamazlar” buyurdu.

● ● ●

Bir gün de sevdikleri; “Efendim, Allahü teâlânın en çok sevdiği ibâdet nedir?” diye sordular.

Cevâbında;

“Allahü teâlânın en sevdiği ibâdet, Müslümanların birbirini sevmesidir ki, bu haslet, îmânın da şartıdır zâten” buyurdu.

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
ÖNE ÇIKANLAR
Kadına şiddetle mücadelede yeni dönem! Beşinci Ulusal Eylem Planı resmileşti
Kadına şiddetle mücadelede yeni dönem! Beşinci Ulusal Eylem Planı resmileşti
Kaydet
Nüfusta büyük kriz kapıda: Çocuk için erken evlenin
Nüfusta büyük kriz kapıda: Çocuk için erken evlenin
Kaydet
Sezonun maçı!
Sezonun maçı!
Kaydet