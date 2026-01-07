Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR YAŞAM RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Abonelik
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

Meleklerin dua ettiği kimse!..

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Kaydet
a- | +A

İmâm-ı âzam Ebû Hanîfe hazretleri; bir gece rüyâsında, Peygamber Efendimizin mübârek kabrini açıp, mübârek kemiklerini göğsünde topladığını gördü.

Uykudan uyandı...

Tâbirini merak etti...

Derhâl İbni Sîrîn'e gidip kendisini tanıtmadan anlattı gördüğü rüyâyı.

Ve tâbirini suâl etti.

İbni Sîrîn hazretleri dinleyince;

"Bu rüyâyı sen göremezsin. Bunu ancak Ebû Hanîfe görebilir" dedi.

İmâm-ı âzam;

"O benim" deyince;

"Sırtını aç" dedi.

İmâm-ı âzam açtı.

İbni Sîrîn iki omuzu arasındaki 'ben'i gördü.

O olduğunu anladı...

Ve çok duygulanıp;

"Sen o kimsesin ki, Resûlullah senin hakkında; ‘Ümmetimden bir kimse gelir ki, onun iki omuzu arasında bir 'ben' vardır. Allahü teâlâ, benim dînimi onunla diriltir’ buyurmuştur" dedi.

● ● ●

İbni Sîrîn, bâzı gençlere;

"Din kardeşlerinizin işlerine yardım edin. Allahü teâlâ bunun karşılığını mutlaka size verir" buyurdu.

● ● ●

Bir gün de;

“Peygamber Efendimiz; ‘Bir kimse din kardeşinin bir işini yaparsa, binlerle melek o kimse için dua eder. O işi yapmaya giderken her adımı için bir günâhı affolur’ buyuruyor” diye nakletti sevdiklerine.

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
ÖNE ÇIKANLAR
2025’teki göstergeler 2026 için umudu artırdı! İhracat rekor kırdı, imalat arttı, enflasyon düşüyor
2025’teki göstergeler 2026 için umudu artırdı! İhracat rekor kırdı, imalat arttı, enflasyon düşüyor
Kaydet
Yargıtay, tercümanı haklı buldu: Şeker Portakalı’na isim davası
Yargıtay, tercümanı haklı buldu: Şeker Portakalı’na isim davası
Kaydet
Kocaeli'de güven ve konfora Büyükşehir imzası
Kocaeli'de güven ve konfora Büyükşehir imzası
Kaydet