Meleklerin dua ettiği kimse!..

İmâm-ı âzam Ebû Hanîfe hazretleri; bir gece rüyâsında, Peygamber Efendimizin mübârek kabrini açıp, mübârek kemiklerini göğsünde topladığını gördü.

Uykudan uyandı...

Tâbirini merak etti...

Derhâl İbni Sîrîn'e gidip kendisini tanıtmadan anlattı gördüğü rüyâyı.

Ve tâbirini suâl etti.

İbni Sîrîn hazretleri dinleyince;

"Bu rüyâyı sen göremezsin. Bunu ancak Ebû Hanîfe görebilir" dedi.

İmâm-ı âzam;

"O benim" deyince;

"Sırtını aç" dedi.

İmâm-ı âzam açtı.

İbni Sîrîn iki omuzu arasındaki 'ben'i gördü.

O olduğunu anladı...

Ve çok duygulanıp;

"Sen o kimsesin ki, Resûlullah senin hakkında; ‘Ümmetimden bir kimse gelir ki, onun iki omuzu arasında bir 'ben' vardır. Allahü teâlâ, benim dînimi onunla diriltir’ buyurmuştur" dedi.

● ● ●

İbni Sîrîn, bâzı gençlere;

"Din kardeşlerinizin işlerine yardım edin. Allahü teâlâ bunun karşılığını mutlaka size verir" buyurdu.

● ● ●

Bir gün de;

“Peygamber Efendimiz; ‘Bir kimse din kardeşinin bir işini yaparsa, binlerle melek o kimse için dua eder. O işi yapmaya giderken her adımı için bir günâhı affolur’ buyuruyor” diye nakletti sevdiklerine.

