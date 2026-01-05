Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR YAŞAM RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Abonelik
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

"İmânımız çok kıymetlidir!"

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Kaydet
a- | +A

İbni Sîrîn hazretleri, meşhur rüyâ tâbircisidir.

Biri, bu zâta gelip;

“Efendim, gıybetinizi yaptım, lütfen beni hoş görün ve hakkınızı helâl edin” dedi.

Büyük velî;

“Ey kişi! Rabbimiz bu gıybet fiilini çirkin bilip hoş görmezken ben nasıl hoş görürüm. Hakkımı helâl ettim. Ama sen de bu işi bir daha yapma” buyurdu.

O kişi mahcuptu.

“Peki efendim” dedi.

Elini öpüp ayrıldı.

Ve bir daha yapmadı kimsenin gıybetini.

● ● ●

Bir gün de sohbette;

“Birinin çok nâdide inci mücevherleri olsa, bunları koyacak yer bulamaz. Üstelik hırsız çalmasın diye de türlü çâreler arar, hattâ bu yüzden uykusu bile kaçar, değil mi?” diye sordu.

Dinleyenler;

“Evet efendim” dediler.

Büyük velî;

“İşte îmânımız da böyle çok kıymetlidir, onu korumak için tir tir titremeliyiz!” buyurdu.

● ● ●

Bir gün de sohbetinde;

“Kardeşlerim! Namâzlarınızı vaktinde kılın ki, kıyâmet günü pişmân olmıyasınız!” buyurdu.

Ve ilâve etti:

“Efendimiz aleyhisselâm; ‘Bir namâzı vaktinde kılmayarak kazâya bırakan ve edâ etmeden önce vefât eden kimsenin mezarına, Cehennemden yetmiş pencere açılır ve kıyâmete kadar azap çeker’ buyurmuştur.”

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
ÖNE ÇIKANLAR
Dali'den Paul Klee'ye... Meşhur eserlerin telifleri artık serbest
Dali'den Paul Klee'ye... Meşhur eserlerin telifleri artık serbest
Kaydet
Âdem aleyhisselâma takvîm bilgileri vahiyle bildirildi!..
Âdem aleyhisselâma takvîm bilgileri vahiyle bildirildi!..
Kaydet
Nimetler herkese gelmektedir
Nimetler herkese gelmektedir
Kaydet