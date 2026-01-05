"İmânımız çok kıymetlidir!"

İbni Sîrîn hazretleri, meşhur rüyâ tâbircisidir.

Biri, bu zâta gelip;

“Efendim, gıybetinizi yaptım, lütfen beni hoş görün ve hakkınızı helâl edin” dedi.

Büyük velî;

“Ey kişi! Rabbimiz bu gıybet fiilini çirkin bilip hoş görmezken ben nasıl hoş görürüm. Hakkımı helâl ettim. Ama sen de bu işi bir daha yapma” buyurdu.

O kişi mahcuptu.

“Peki efendim” dedi.

Elini öpüp ayrıldı.

Ve bir daha yapmadı kimsenin gıybetini.

● ● ●

Bir gün de sohbette;

“Birinin çok nâdide inci mücevherleri olsa, bunları koyacak yer bulamaz. Üstelik hırsız çalmasın diye de türlü çâreler arar, hattâ bu yüzden uykusu bile kaçar, değil mi?” diye sordu.

Dinleyenler;

“Evet efendim” dediler.

Büyük velî;

“İşte îmânımız da böyle çok kıymetlidir, onu korumak için tir tir titremeliyiz!” buyurdu.

● ● ●

Bir gün de sohbetinde;

“Kardeşlerim! Namâzlarınızı vaktinde kılın ki, kıyâmet günü pişmân olmıyasınız!” buyurdu.

Ve ilâve etti:

“Efendimiz aleyhisselâm; ‘Bir namâzı vaktinde kılmayarak kazâya bırakan ve edâ etmeden önce vefât eden kimsenin mezarına, Cehennemden yetmiş pencere açılır ve kıyâmete kadar azap çeker’ buyurmuştur.”

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...