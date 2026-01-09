Trendyol 1. Lig ekibi Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Bekir İrtegün ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Bekir İrtegün ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Hatayspor Kulübü olarak teknik direktörlük görevi için Bekir İrtegün ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Anlaşmanın kulübümüze ve Bekir İrtegün’e hayırlı olmasını diliyor, yeni görevinde başarılar temenni ediyoruz. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Teknik Direktör Bekir İrtegün, daha önce Tuzlaspor ve Adana 01 FK takımlarını çalıştırmıştı.

