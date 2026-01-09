MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, futbol gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. İkinci yarının stratejisini belirlediklerini, Türk futbolunun marka değerine katkıda bulunacaklarını söyleyen Gündoğdu, teknik direktör itirazlarında hakemlerin karttan sakınmayacağını ve inandırıcı olmayan sakatlıklarda oyunun soğutulmasına müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TRT Spor'da yaptığı açıklamada, sezonun ikinci yarısından itibaren kuralları uygulamakta daha sert davranacaklarını söyledi.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun açıklamaları şöyle:

"İKİNCİ YARI STRATEJİMİZİ BELİRLEDİK"

"Kış seminerini yarı ders, yarı da moral ve motivasyon ağırlıklı planladım. Zaten her hafta perşembe günleri zoom toplantısıyla analiz yapıyoruz ve arkadaşlara aktarıyoruz. Aylık seminerlerde daha kritik konulara giriyoruz. İkinci yarı stratejimizi belirledik."

"MARKA DEĞERİNE KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUZ"

"Kapanış konuşmasında bugün ikinci yarı talimatı olarak şunu verdim, kulüplere de yazılı olarak hatırlatacağız. Futbolun marka değerinden bahsediyoruz ve bunu arttırmak için çalışıyoruz. TFF'nin hedefi var, biz de marka değerine katkıda bulunmak istiyoruz, iyi bir hakemlikle...

"KURALI UYGULAMAKTA SERT OLACAĞIZ"

"İlk yarıda kötü imaj veren konulardan biri teknik alan yönetimiyle ilgili aksaklıkları... İtiraz herkesin hakkıdır. Kurallar çerçevesinde bir şey yok ama kural dışındaki itirazları cezalandırmadığınızda adaleti sarsıyorsunuz ve marka değerine kötülük yapıyorsunuz. İkinci yarıda itirazlara dikkat edeceğiz, buradan eleştiri alacağız. Aşırı itirazlarda önce kulübeleri uyaracak, sonra hakem geliyorsa, mutlaka kart çıkacak. Kuralı uygulamakta sert olacağız! Teknik adamları anlıyoruz ama rencide etmemek gerekiyor!"

İNANDIRICI OLMAYAN SAKATLIKLAR

"Futbolcular ve kenardakiler bu yalancı sakatlıklarla ilgili artık yardımcı olsun. 'Oyuncular da bunu yapmasın' dersek, daha adil oluruz. 16 kamera var, oyuncular da yapmamalı. Kafa travmaları için kimse risk alamaz. 'Ciddi sakatlık olduğuna inanıyorsanız, oyunu durdurun' diyor. İnanmadığınızda, kendi takım arkadaşı bile durmadığında siz neden duracaksınız? Bizi aldatmaya çalışıyor. Hakem, oyuncunun yanına gittiğinde bir de fırça atıyorlar. O konuşma oyunu daha da geciktiriyor. Hakem sadece doktor isteyip, istemediğini soracak. Cevap vermiyorsa, hemen oyunu başlatın. Oyun soğumasın, duraksama süreleri azalsın. Arkadaşlarımız burada da sert tavır sergileyecekler. Gerçek sakatlığı tespit edeceğiz."

