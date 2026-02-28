İhlas Haber Ajansı
Burger almaya giden Trump, restorandakilere de ısmarladı
ABD Başkanı Trump, Teksas’taki bir restoranda başkanlık uçağına götürmek üzere hamburger siparişi verdi. Ziyaret sırasında restoran çalışanlarına ve destekçilere ikramda bulunan Trump, alkışlarla mekandan ayrıldı. Beyaz Saray, siparişlerin uçağa taşındığı anların fotoğrafını da paylaştı.
Dünya
ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'ta bir restoranı ziyaret ederek destekçilerine hamburger ısmarladı ve kendi siparişlerini Air Force One'a götürdü.
- Başkan Trump, Teksas'ta yerel bir restoranı ziyaret etti.
- Çalışanlar ve destekçileriyle kısa bir sohbet gerçekleştirdi.
- Kendisi için hamburger sipariş edip ABD Başkanlık uçağı Air Force One'a götürdü.
- Restorandaki destekçilerine de hamburger ısmarladı.
- Beyaz Saray, Trump'ın uçağına götürülen siparişlerin fotoğrafını paylaştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Teksas’taki yerel bir restoranı ziyaret etti. Buradaki çalışanlar ve destekçileri ile bir araya gelerek kısa bir sohbet gerçekleştiren Trump, ABD Başkanlık uçağı Air Force One’a götürmek üzere hamburger siparişi verdi.
HERKESE BURGER ISMARLADI
Trump, ayrıca restoranda bulunan destekçilerine hamburger ısmarladı. Destekçilerinden yoğun ilgi gören Trump, gerçekleştirdiği kısa ziyaretin ardından alkışlarla restorandan ayrıldı.
Beyaz Saray’ın daha sonra Trump’ın uçağına götürdüğü siparişlerin fotoğrafını paylaşması ise dikkat çekti.
