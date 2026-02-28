ABD Başkanı Trump, Teksas’taki bir restoranda başkanlık uçağına götürmek üzere hamburger siparişi verdi. Ziyaret sırasında restoran çalışanlarına ve destekçilere ikramda bulunan Trump, alkışlarla mekandan ayrıldı. Beyaz Saray, siparişlerin uçağa taşındığı anların fotoğrafını da paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas’taki yerel bir restoranı ziyaret etti. Buradaki çalışanlar ve destekçileri ile bir araya gelerek kısa bir sohbet gerçekleştiren Trump, ABD Başkanlık uçağı Air Force One’a götürmek üzere hamburger siparişi verdi.

Burger almaya giden Trump, restorandakilere de ısmarladı

HERKESE BURGER ISMARLADI

Trump, ayrıca restoranda bulunan destekçilerine hamburger ısmarladı. Destekçilerinden yoğun ilgi gören Trump, gerçekleştirdiği kısa ziyaretin ardından alkışlarla restorandan ayrıldı.

Burger almaya giden Trump, restorandakilere de ısmarladı

Beyaz Saray’ın daha sonra Trump’ın uçağına götürdüğü siparişlerin fotoğrafını paylaşması ise dikkat çekti.

