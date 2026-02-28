İhlas Haber Ajansı
ABD'den dikkat çeken hamle! Dev uçak gemisi İsrail kıyısına demir attı
Dünyanın en büyük uçak gemisi Gerald R. Ford, İsrail kıyılarına ulaştı. ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler ve bölgedeki askeri gerilim sürerken, Washington’un Orta Doğu’ya yaptığı askeri yığının parçası olarak görülen gelişmede, gemiye eşlik eden 20 yakıt ikmal uçağı da İsrail’e geldi.
ABD'nin dünyanın en büyük uçak gemisi Gerald R. Ford, devam eden ABD-İran nükleer müzakereleri ve askeri gerilim endişeleri sürerken İsrail kıyılarına ulaştı.
ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler ve askeri çatışma endişeleri sürerken, ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi.
DEV GEMİ İSRAİL KIYISINA DEMİR ATTI
İsrail televizyonu Kanal 12, ABD'ye ait olan dünyanın en büyük uçak gemisi Gerald R. Ford'un İsrail kıyılarına ulaştığını duyurdu. Haberde, ABD'ye ait 20 yakıt ikmal uçağının geçtiğimiz Perşembe günü İsrail'e vardığı hatırlatılarak, bu gelişmelerin Washington yönetiminin İran'a saldırı ihtimaline karşı Orta Doğu'ya yaptığı askeri yığınağın bir parçası olduğu belirtildi.
ABD ordusundan konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.
