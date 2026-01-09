Sarı-kırmızılılar, devre arasında ilk transferini Can Armando Güner ile gerçekleştirdi. 18 yaşındaki futbolcu, İstanbul'a geldi. Her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda görev yapabilen oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Galatasaray, bonservisi Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ta olan Can Armando Güner için Alman kulübü ile anlaşmaya vardı. Babası Türk, annesi Arjantin asıllı Alman vatandaşı olan genç futbolcu, sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul'a geldi.

250 BİN EURO BONSERVİS

Sarı-kırmızılıların, futbola Schalke 04 altyapısında başlayan, Almanya ve Arjantin alt yaş milli takımlarında forma giyen Can Armando Güner'in transferi için Borussia Mönchengladbach'a 250 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Hücum hattının her iki kanadında da görev yapabilen futbolcu, bu sezon Gladbach U19 takımıyla çıktığı 14 maçta 4 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

Can Armando Güner

ARMANDO İSMİ MARADONA'DAN

Teknik kapasitesi, oyun görüşü ve çok yönlülüğüyle dikkat çeken futbolcu, daha önce yaptığı bir açıklamada "Babam, Maradona'nın büyük bir hayranı. Ve Arjantin kökenimiz olduğu için bana 'Armando' denmesi gayet doğal oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası