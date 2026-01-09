İngiliz ekibinde yaşanan teknik direktör değişimi, transfer görüşmelerinin hızını düşürdü. United yönetimi yeni hoca Fletcher’in raporuna göre sarı kırmızılılara cevap verecek…

Ali Naci Küçük - Ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, uzun süredir Manuel Ugarte ve Pape Gueye ile temaslarını sürdürüyor. Manchester United’da top koşturan Uruguaylı oyuncu Manuel Ugarte, millî takımdan arkadaşları Fernando Muslera ve Lucas Torreira’nın da etkisiyle sarı kırmızılıların sunduğu tekliflere ‘tamam’ dedi.

Bu transferde tek soru işareti Manchester United’ın Ruben Amorim’i gönderip yerine Derren Fletcher’ı getirmesi oldu. Sarı kırmızılılar şimdi İngiliz ekibini mecburi olmayan satın alma opsiyonu formülüne ikna etmeye çalışıyor.

PAPE GUEYE EL YAKTI

Çiçeği burnundaki yeni teknik direktör Fletcher’in vereceği rapor; kulübün Ugarte konusundaki tavrını ortaya koyacak. Diğer taraftan B planı olarak görülen Pape Gueye ismine de teknik direktör Okan Buruk’un onay verdiği biliniyor. Ancak Senegalli oyuncu için kulübü Villarreal, bonuslarla birlikte 35 milyon avroda diretiyor.

İspanyolların bu isteğini astronomik bulunan sarı kırmızılılar, bu ismi şimdilik beklemeye aldı. Şampiyonlar Ligi’ndeki tablosu netleştikten sonra adım atacağı için sarı kırmızılıların 28 Ocak’ta oynanacak Manchester City maçına kadar ‘tok alıcı’ rolünü sürdürmek istiyor.

DÜNYA KUPASI AŞKINA

Manchester United’da yeteri kadar forma bulamayan ve ayrılmak isteyen Manuel Ugarte, Dünya Kupası öncesinde direkt oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde olması 24 yaşındaki Uruguaylıyı ayrıca cezbediyor.

