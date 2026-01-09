Anadolu Ajansı
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin başlangıç saati değişti!
Yarın oynanacak derbi, güvenlik tedbirleri gerekçesiyle saat 13.00'te başlayacak
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında yapılacak Galatasaray MCT Technic-Beşiktaş GAİN maçının başlangıç saatinde değişikliğe gidildi.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Fenerbahçe, Guendouzi transferini açıkladı!
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yarın oynanacak derbinin başlangıç saatinin güvenlik tedbirleri nedeniyle saat 15.30'dan 13.00'e alındığı belirtildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR