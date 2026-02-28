İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi. Akıbeti merak edilen İran lideri Hamaney'den ise ilk haber geldi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

ART ARDA PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kum, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr ve Kirmanşah, İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çalındı ve İran'ın karşı saldırıları öncesinde halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

Hamaney öldürüldü mü? İsrail ve ABD saldırılarının ardından akıbeti belli oldu

İRAN DA MİSİLLEME YAPTI

İran ordusu, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ateşlendiğini duyurdu.

HAMANEY NEREDE?

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın hedef alındığı iddia edilirken, durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Reuters'a dayandırılan haberlere göre Dini Lider Hamaney ise güvenli bir bölgeye götürüldü.

