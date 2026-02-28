ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından dünya ayağa kalktı. Washington operasyonun adını duyurdu, Kongre’den ilk tepki geldi. Netanyahu sığınakta toplantı yaptı.

ABD Savunma Bakanlığı’na ait resmi hesaptan yapılan paylaşımda operasyonun adı “Destansı Gazap Operasyonu” olarak duyuruldu.

KONGRE’DEN İLK TEPKİ GELDİ

Saldırılar Washington saatiyle gece 01.00’i biraz geçe başladı. ABD Anayasası’na göre savaş ilan etme yetkisi Kongre’ye ait.

Senato Silahlı Hizmetler Komitesi’nin en üst düzey Demokrat üyesi Senatör Jack Reed, "Savaş gereksizse, kaçınılmalıdır" dedi.

Reed, Kongre’nin saldırı hakkında gerçek bir brifing almadığını ve yönetimin önleyici saldırılar için stratejik bir gerekçe sunmadığını söyledi.

Başkan Trump ise video açıklamasında "savaşta sıklıkla meydana gelen Amerikan kayıpları" ihtimalinden söz etti ve "Hiçbir başkan benim bu gece yapmaya hazır olduğum şeyi yapmaya istekli değildi" dedi.

NETANYAHU: "ORTAK OPERASYON"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı video mesajda İsrail ve ABD’nin İran’ın oluşturduğu "varoluşsal tehdit"e karşı "ortak operasyon" başlattığını duyurdu.

Netanyahu, saldırının "cesur İran halkının kaderini kendi ellerine alması için gerekli koşulları oluşturabileceğini" iletti.

İran’a yönelik saldırıların ardından Netanyahu’nun güvenlik kurmaylarıyla birlikte bir sığınakta durum değerlendirme toplantısı yaptığı bilgisi de paylaşıldı.

LÜBNAN’DAN HİZBULLAH MESAJI

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, Hizbullah’a seslenerek, "Kimsenin Lübnan’ı, güvenliğini ve birliğini tehdit eden maceralara sürüklemesine izin vermeyeceğiz" dedi.

İRAN, İSRAİL HAVA SAHASINI KAPATTI

İran ve İsrail tüm hava sahasını kapattı.

Öte yandan Reuters’a konuşan bir yetkiliye göre İran lideri Ayetullah Ali Hamaney Tahran’da değil ve güvenli bir yere taşındı.

KÖRFEZ’DE ALARM: KATAR HAVA SAHASINI KAPATTI

Katar’ın hava sahasını kapatma kararı aldığı bildirildi.

BAHREYN’DE SİRENLER ÇALDI

Bahreyn’de sirenlerin aktive edildiği duyuruldu.

Al Arabiya muhabirinin aktardığına göre, Bahreyn’de patlama sesleri duyuldu.

RUSYA'DAN İLK TEPKİ

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, İran’a yönelik saldırıların ardından açıklama yaptı. Medvedev, ABD’yi İran’la yürütülen nükleer görüşmeleri askeri operasyonlar öncesinde "bir kamuflaj" olarak kullanmakla suçlayarak "Barış elçisi bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi. İran’la yapılan tüm müzakereler bir kamuflaj operasyonudur. Bundan kimsenin şüphesi yoktu. Aslında kimse, herhangi bir konuda gerçekten anlaşmak istemiyordu" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası