Galatasaray tarafından sezon başında Suudi Arabistan kulübü NEOM'a transferine izin verilmeyen Barış Alper Yılmaz'a, devre arasında Premier Lig'den talip çıktığı öne sürüldü. Milli futbolcu için konuşulan bonservis bedeli dudak uçuklattı.

Galatasaray forması giyen ve son haftalarda forma grafiği yükselişe geçen Barış Alper Yılmaz için Suudi Arabistan'ın ardından İngiltere'den önemli bir teklif geldiği iddia edildi.

Barış Alper Yılmaz

BOURNEMOUTH 30 MİLYON EURO ÖNERDİ

Takvim'in haberine göre; Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın 25 yaşındaki yıldızına, Premier Lig ekibi Bournemouth talip oldu.

Antoine Semenyo'yu Manchester City'e satan Bournemouth'un, kanat forvet transferi için arayışta olduğu; Barış Alper Yılmaz için menajerler aracılığıyla Galatasaray'a 30 milyon euroluk teklif (yaklaşık 1,5 millyar TL) ilettiği belirtildi.

Suudi Arabistan kulübü NEOM, sezon başında Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak için büyük çaba sarf etmişti

BEKLENTİ EN AZ 40 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı kulübün, söz konusu teklifi hemen geri çevirdiği ve 40 milyon euronun üzerinde bonservis beklediği iddia edildi.

23 MAÇTA 5 GOL

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray'da 23 karşılaşmada mücadele etti ve 5 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcunun, Galatasaray ile olan 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

