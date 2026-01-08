Galatasaray ile imzaladığı 4 yıllık sözleşme 31 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek Yusuf Demir, bu sezon 2 maçta sadece 35 dakika sahada kaldı. "Devre arası yolları ayıralım" talebine beklenmedik bir cevap veren 22 yaşındaki futbolcu hakkında 'kadro dışı' kararı alınacağı konuşuluyor.

Galatasaray'ın 2022 yılında 6 milyon euro bonservis ödediği Yusuf Demir'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Devre arasında kendine kulüp bulması istenen 22 yaşındaki oyuncu, Başkan Dursun Özbek ve yönetimin tepkisini çeken bir talepte bulundu.

KRİZİN PERDE ARKASI: 950 BİN EURO ŞARTI

Gazeteci Ali Naci Küçük, 343 Digital YouTube kanalında Yusuf Demir krizinin detaylarını paylaştı. Buna göre; teknik direktör Okan Buruk'un takımda düşünmediği futbolcu, mukavelesini feshetmek için alacaklarının tamamını (2025-2026 sezonunda garanti maaşı 950 bin euro) istedi. Bu tutumun, Galatasaray yönetimini çok kızdırdığı ve Demir'in kadro dışı bırakılacağı aktarıldı.

25 MAÇTA 2 GOL, 2 ASİST

Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayla 2,5 sezonda (2023-2024 sezonunda Basel'de kiralık oynadı) 25 maç mücadele etti. 22 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

