Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Villarreal'in 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Pape Gueye ile görüşmeler yapan Galatasaray, yüksek maliyeti nedeniyle Senegalli futbolcunun transferinden vazgeçti.

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda devre arasında orta saha bölgesine takviye yapmayı planlıyor. Ismail Jakobs’un da yer aldığı Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Pape Gueye, transfer listesinde yer alıyor. Villarreal forması giyen futbolcu için yüksek maliyet planları bozdu.

Pape Gueye (Fotoğraf: Instagram)

BONSERVİSİ 35 MİLYON EURO

Sporx'te yer alan habere göre; La Liga kulübü, 2024-2025 sezonu başında Marsilya'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Senegalli futbolcu için 35 milyon euro bonservis talep etti. 26 yaşındaki oyuncu ise senelik 7.5 milyon euro maaş ve 4,5 yıllık sözleşme istedi.

TOPLAM MALİYET 70 MİLYON EURO

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı harcama limiti dışında UEFA tarafından belirlenen 'takım maliyet limiti'ni de aşmamayı hedefleyen sarı-kırmızılı kulüp, 70 milyon euroyu aşan maliyet sebebiyle Pape Gueye transferini rafa kaldırdı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Galatasaray, Sacha Boey ve Cyril Ngonge için devrede

Haberle İlgili Daha Fazlası