Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın, Bayern Münih’ten ayrılması beklenen Sacha Boey ve Torino'da kiralık forma giyen Cyril Ngonge için devrede olduğu iddia edildi.

2024’te devre arası transfer döneminde 30 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Bayern Münih’e imza atan Boey, iki yılda beklenilen performansı gösteremedi. Vincent Kompany’nin planlarında yer almayan Boey için ayrılık zamanı geldi. Alman basınına göre Fransız sağ kanat için Galatasaray ve Premier Lig ekibi Crystal Palace’ın devrede olduğu yazıldı.

CYRİL NGONE İÇİN ASLAN DEVREDE

Napoli’nin 20 milyon avroya transfer edip sonra Torino’ya kiraladığı kanat oyuncusu Cyril Ngonge, Galatasaray’ın gündemine girdi. İtalyan kaynaklı habere göre kadro derinliği oluşturmak isteyen sarı kırmızılılar Ngonge’un durumunu sordu. Oyuncu yeni bir kariyer planlamasına hazır ama kulüplerin anlaşması önemli.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Başsavcılıktan Eren Elmalı açıklaması: İnceleme sürüyor

Haberle İlgili Daha Fazlası