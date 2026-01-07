Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Almanya Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'ın genç takımında forma giyen Can Armando Güner ile anlaşmaya vardı.

Devre arası transfer görüşmelerine devam eden Galatasaray, Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ın altyapısından yetişen hücum oyuncusu Can Armando Güner ile anlaşma sağladı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Başsavcılıktan Eren Elmalı açıklaması: İnceleme sürüyor

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Borussia Mönchengladbach altyapısında yetişen 17 yaşındaki hücum oyuncusu Can Armando Güner ile anlaşmaya vardı.

Can Armando Güner

HER İKİ KANATTA OYNUYOR

Hücum hattının her iki kanadında da görev yapabilen Can Armando Güner, bu sezon Gladbach U19 takımıyla çıktığı 14 maçta 4 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

RESMİ SÖZLEŞMEYE İMZA ATMASI BEKLENİYOR

7 Ocak 2008 doğumlu olan Can Armando Güner, bugün (7 Ocak 2026) itibarıyla 18 yaşına girdi. Uluslararası transfer kuralları gereği reşit olması beklenen oyuncu için resmi prosedürlerin önündeki engel de böylece kalkmış oldu. Genç yıldız adayının kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası