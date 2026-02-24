ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik sert mesajını yineledi. Trump, anlaşma sağlanamazsa İran için “çok kötü bir gün” olacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD–İran gerilimine ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine’in İran’la savaşa girilmesine karşı çıktığı yönündeki iddiaları da yalanlayan Trump, bu haberlerin “tamamen iftira” olduğunu ifade etti.

İran ile muhtemel bir savaşa dair basına yansıyan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirten Trump, “Bu konuda yazılanların tamamı yanlış. Kararları veren benim” dedi.

Trump açıklamasında, “Bir anlaşmaya varmayı tercih ederim. Ancak anlaşma olmazsa İran için çok kötü bir gün olacak” ifadelerini kullandı.



