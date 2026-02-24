Süper Lig'de konuk ettiği Kasımpaşa ile berabere kalarak zirve yarışında yara alan Fenerbahçe, 4 futbolcusunun sakatlanmasıyla sarsıldı. Sarı lacivertlilerde Milan Skriniar'ın yokluğunda 11'de başlayan stoperler Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde, sakatlık nedeniyle ilk yarıda oyundan çıktı. Sakatlıklar hakkında konuşan Tedesco, Ederson ve Anderson Talisca'nın sakatlandığını, Brezilyalı file bekçisinin 3 hafta formasından uzak kalacağını açıkladı. Öte yandan, maç sonunda stadyumdan sekerek ayrılan Talisca, endişeye neden oldu.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında düşme hattındaki Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe, son dakikalarda gelen golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılırken art arda yaşanan sakatlıklarla da sarsıldı.

STOPERLER SAKATLANDI

Milan Skriniar'ın sakatlığı nedeniyle formayı alan ve kaptanlık pazubendiyle sahaya çıkan Çağlar Söyüncü, mücadelenin 23. dakikasında kenar yönetimine değişiklik işaretinde bulundu.

29 yaşındaki futbolcu sahada yapılan ilk tedavisinin ardından maça devam edemezken yerini Yiğit Efe Demir'e bıraktı.

Bu değişiklikten kısa süre sonra ise Jayden Oosterwolde, girdiği ikili mücadele sonrası sakatlandı. Oosterwolde, tedavisinin ardından devam edemedi ve 40. dakikada yerini N'Golo Kante'ye bıraktı. Karşılaşmaya orta alanda başlayan Matteo Guendouzi kalan dakikalarda stoper hattına geçti.

EDERSON 3 HAFTA YOK

Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncular Ederson ve Anderson Talisca da sakatlar kervanına katıldı.

Karşılaşmanın ardından Ederson'un 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıklayan Tedesco, "Ederson ve Talisca'nın sıkıntıları var. Skriniar sakat. Çağlar sakat. Oosterwolde rövanşta cezalı. Fred cezalı. Yiğit Efe Demir üç maçı çıkarabilecek mi, ona da bakacağız. Bugün zemin kaygandı. Ederson da kaydı ve 3 hafta oynamayacak. Avrupa'da Tarık ile oynayacağız. Talisca ve Jayden da sakatlık yaşadı. Futbol bu, bu tarz şeyler oluyor futbolda. Ben durumdan kaçmam, bizim yapmamız gereken şey birlik olmak ve çözüm üretmek. Çok fazla şans bulamayanlar şans bulacak bu dönemde." dedi.

TALISCA SEKEREK AYRILDI

Fenerbahçe'nin en skorer ismi olan Brezilyalı orta saha Anderson Talisca ise maç sonu stadyumdan sekerek ayrıldı. Brezilyalı futbolcunun ağrısı olduğu ve bugün çekilecek MR sonrası durumunun netleşeceği belirtildi.

