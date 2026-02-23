Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'de Kasımpaşa ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından konuştu.

"BU GECE YAZIK OLDU"

Birbirinden farklı devreler oynadıklarını söyleyen Domenico Tedesco, "Puandan bağımsız olarak maçı analiz etmemiz lazım. Kazanırken ve kaybederken analiz gerekli. İki farklı yarı izledik. Çok problem yaşadık. İlk yarı iki stoperi değiştirdik. Skriniar da bir önceki maç sakatlandı. İkinci yarı başlarken sistemi değiştirdik, bir kere çalışmamıza rağmen iyi uyguladık. Baskı kurduk ve golü de bulduk ama kalemizde golü gördük. Önümüze bakmamız gerekiyor. Ligde yolumuz hala çok uzun. Önümüze bakacağız. Bu gece yazık oldu." diye konuştu.

"EDERSON VE TALİSCA'NIN SIKINTILARI VAR"

Takımda sakatlıklar bulunduğunu kaydeden İtalyan teknik adam, "Ederson ve Talisca'nın sıkıntıları var. Skriniar sakat. Çağlar sakat. Oosterwolde rövanşta cezalı. Fred cezalı. Yiğit Efe Demir üç maçı çıkarabilecek mi, ona da bakacağız." dedi.

