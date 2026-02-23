Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'de bir sakatlık şoku daha: Büyük üzüntü yaşadı
Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın sakatlığı sonrası Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, geçirdiği sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü şoku yaşandı.
SKRINIAR'IN YOKLUĞUNDA FORMAYI ALDI
Kaptan Milan Skriniar'ın yokluğunda Kasımpaşa müsabakasına ilk 11'de başlayan 29 yaşındaki savunmacı, ilk devrede sakatlık yaşadı.
BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI
Devam edemeyen Çağlar Söyüncü'nün yerine oyuna Yiğit Efe Demir dahil oldu. Sağ adalesinden sakatlanan Çağlar, büyük üzüntü yaşarken yeri yumrukladı.
