Bitlis'in Ahlat ilçesinde geçtiğimiz gün iki okul müdürüne yönelik gerçekleştirilen saldırı kamuoyunda yankı uyandırırken, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 2 kişinin okul müdürünü darp ettiği görülüyor.

Ahlat'ta Abdurrahman Gazi İlkokulu ile aynı yerleşkede bulunan Saadet Ayber Özel Eğitim ve Uygulama Okulu, kimliği belirsiz bir şahsın saldırısına sahne oldu.

Ahlat'ta geçtiğimiz gün veliler tarafından iki okul müdürüne yönelik saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları, saldırının boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde saldırganın, kendisini sakinleştirmeye çalışan her iki müdüre de acımasızca yumruk attığı ve tekme savurduğu görülüyor. Okul bahçesinde öğrenciler ve diğer personelin gözü önünde yaşanan arbede, çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırılmaya çalışıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Eğitimcilere yönelik gerçekleştirilen bu çirkin saldırının ardından emniyet güçleri harekete geçti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleme altına alan polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etmek ve adli süreci yürütmek üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

