İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD’nin İran’a yönelik olası saldırısının gündemde olduğu bir dönemde “Kimse yarının ne getireceğini bilmiyor” diyerek her senaryoya hazır olduklarını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Meclisi’nde yaptığı konuşmada, ABD’nin İran’a yönelik muhtemel bir askeri adımının tartışıldığı günlerde “karmaşık ve zorlu bir süreçten geçtiklerini” ifade etti.

Her ay yaptığı konuşmalarda sert eleştirilerle karşılaştığını savunan Netanyahu, bu kez polemiklere girmeyeceğini belirterek ülkenin güvenlik gündemine odaklandı. “Kimse bugünün ve yarının ne getireceğini bilmiyor. Her türlü senaryoya hazırız” diyen Netanyahu, İran yönetimine açık bir uyarıda bulundu.

'OMUZ OMUZA DURMA' MESAJI

Netanyahu, Tahran’ın İsrail’e yönelik olası bir saldırısına “hayal bile edemeyecekleri bir güçle karşılık vereceklerini” söyledi. İsraillilere birlik çağrısı yapan Başbakan, Yahudiler için kutsal kabul edilen Purim Bayramı arefesinde “omuz omuza durma” mesajı verdi.

ABD ile ilişkiler konusuna da değinen Netanyahu, Donald Trump ile başkanlık döneminden bu yana yedi kez bir araya geldiğini belirterek iki ülke arasındaki bağların “hiç olmadığı kadar güçlü” olduğunu savundu.

İsrail yönetimi, İran’ın nükleer ve balistik füze programlarının tamamen sonlandırılmasını ve Tahran’ın bölgedeki müttefiklerine verdiği desteğin kesilmesini talep ediyor. Öte yandan, İran ile ABD arasında diplomatik temaslar sürerken Washington yönetiminin Orta Doğu’daki askeri varlığını artırması, bölgede olası bir askeri operasyon ihtimalini gündemde tutuyor.

ABD–İRAN MÜZAKERELERİNDE SON DURUM

İran ile ABD arasında Umman’ın arabuluculuğunda yürütülen nükleer görüşmeler devam ediyor. Üçüncü tur müzakerelerin 26 Şubat’ta Cenevre’de yapılması planlanıyor.

Taraflar daha önce Umman’da dolaylı temaslarda bulunmuş, ardından görüşmeler Cenevre’de sürdürülmüştü. Masadaki en kritik başlıklar arasında İran’ın uranyum zenginleştirme oranı ile yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun geleceği yer alıyor.

