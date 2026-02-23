Hindistan’ın Jharkhand eyaletinde 7 kişiyi taşıyan ambulans uçak düştü. Olumsuz hava şartları nedeniyle rota değişikliği talep eden uçağın kısa süre sonra radardan kaybolduğu belirtildi.

Hindistan’ın Jharkhand eyaletine bağlı Ranchi kentinde 7 kişinin bulunduğu ambulans uçak düştü.

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA) tarafından yapılan açıklamada, Redbird Havayolları tarafından işletilen Beechcraft C90 tipi uçağın, olumsuz hava koşulları nedeniyle yerel saatle 19.11’de rota değişikliği talebinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu talebin ardından uçakla irtibatın kesildiği ve hava aracının radardan kaybolduğu ifade edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

DGCA, arama kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini duyururken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi. Soruşturma için Uçak Kazaları Araştırma Bürosu görevlendirildi.

Kazaya ilişkin ölü ya da yaralı sayısına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

