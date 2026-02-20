İran’ın Hamedan eyaletinde İran Ordusu Hava Kuvvetlerine ait eğitim uçağı düştü. 1 pilotun öldüğü kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir eğitim uçağı düştü.

PİLOTLARDAN BİRİ ÖLDÜ

Jamaran haber sitesi, Şehid Nuje Üssü Halkla İlişkiler birimi tarafından yapılan açıklamada, "İran Ordusu Hava Kuvvetlerine ait bir eğitim uçağı akşam saatlerinde Hamedan eyaletinde kaza yaptı. Olay sonucunda pilotlardan biri hayatını kaybederken diğeri kurtuldu." ifadeleri kullanıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

