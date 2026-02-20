Altın fiyatlarında son dakika! 20 Şubat 2026 gram altın fiyatı 7.045 TL ve ons altın fiyatı da 5.000 dolardan güne başlıyor. ABD-İran geriliminin artmasına rağmen altın fiyatları haftalık değer kaybına doğru ilerliyor. FED tutanaklarındaki “şahin” yaklaşımlar ve ABD’de işsizlik maaşı başvurularının beklenti altında gelmesinin ardından dolar endeksi 98’i test etti ve 4 haftanın zirvesine yöneldi. Güçlenen dolar, altın fiyatlarını da baskı altına aldı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda haftanın son işlem günü başlarken, kıymetli metallerde yatay bir görünüm öne çıkıyor. Geçen haftayı 5.042 dolardan tamamlayan ons altın, bugün TSİ 06:15 itibarıyla 5.000 dolara yakın seviyelerde denge arayışını sürdürüyor.

20 OCAK 2026 GRAM ALTIN

20 Şubat 2026 gram altın fiyatı 7.045 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatı da geçen hafta cuma günü 7.080 TL’den kapanış yapmıştı. Hafta içerisinde ise en düşük 6.810 TL seviyesi görülmüştü. Son fiyatlamalar, altının sınırlı da olsa haftalık değer kaybına doğru ilerlediğini gösteriyor.

KAPALIÇARŞI’DA FİYATLAR

Bu arada Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 7.390 TL’den gerçekleşiyor. Çeyrek altın da 12.065 TL’den satılıyor. Gram fiyatında fiziki piyasa ile spot piyasa arasındaki fark da devam ediyor. Bu fark, 1 kilo altında 7.500 dolara yakın seyrediyor.

TRUMP’TAN AÇIKLAMALAR

Piyasalarda dikkatler ABD-İran nükleer müzakerelerine çevrilirken, son açıklamalar ABD Başkanı Trump’tan geldi. İran'la ilgili sürecin nasıl sonuçlanacağının 10 gün içinde belli olabileceğini aktaran Trump, "Anlamlı bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde kötü şeyler olur" ifadelerini kullandı.

BÖLGEDE ASKERİ YIĞINAK

Bu açıklamalar piyasalarda jeopolitik risk algısını yüksek tutarak, güvenli liman talebini de destekliyor. ABD, iki büyük uçak gemisini Orta Doğu’ya yönlendirmiş, İran da Hürmüz Boğazında tatbikat yapmıştı. ABD’li bir yayın organı da “uzun sürebilecek bir savaş hazırlığı” iddiasını öne sürmüştü.

DOLAR ENDKESİ YÜKSELİYOR

Jeopolitik gerginliklere rağmen altın fiyatlarının daha stabil bir görünüm sergilemesi de dikkat çekiyor. Son açıklanan FED tutanaklarındaki “şahin” yaklaşımların ardından dolar endeksi 98’i test ederek 4 haftanın zirvesine yöneldi. Doların güç kazanması, altında daha hızlı yükselişi frenliyor.

İSTİHDAMDAN POZİTİF SİNYALLER

ABD’de ocak ayında tarım dış istihdam verisinin beklentileri aşmasının ardından, son açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları da 225 bin tahminlere karşılık 206 bin oldu. Bu veri de istihdam piyasasının gücünü göstererek dolara destek oldu ve altın fiyatları baskı altında kaldı.

