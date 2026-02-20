Sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle hayatını kaybeden 62 yaşındaki Zekeriya Efe, memleketi Bartın’ın Ulus ilçesinde dualarla defnedildi. Eşi Zeynep Efe’nin hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Karabük'te sobafan sızan gaz karı kocayı ayırdı. Olay Atatürk Mahallesi Süvari Sokak’taki bir evde meydana geldi. Hareketsiz halde bulunan Zekeriya (62) ile eşi Zeynep Efe, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Soba gazı karı kocayı ayırdı! Zekeriya Efe gözyaşları ile toprağa verildi

GÖZYAŞLARI İLE TOPRAĞA VERİLDİ

Hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Zekeriya Efe'nin cenazesi, Bartın'ın Ulus ilçesi Ağa Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı. Ulus S.S. Ulus Nakliyeciler Kooperatifi Eski Başkanı Zekeriya Efe, Ağaköyü Merkez Mahallesi Camii'nde kılınan öğle namazının ardından dualarla köy mezarlığına defnedildi.

Soba gazı karı kocayı ayırdı! Zekeriya Efe gözyaşları ile toprağa verildi

EŞİNİN DURUMU AĞIR

Karbonmomoksit zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alınan Zekeriya Efe'nin eşi Zeynep Efe'nin ise kaldırıldığı Karabük Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

