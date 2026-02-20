Hatay’ın Kırıkhan ilçesi 20 Şubat sabahına depremle uyandı. Saat 06.10’da kaydedilen sarsıntı, kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre depremin büyüklüğü 4,2 olarak ölçüldü. Sarsıntıyı hissedenler ''Son dakika Hatay'da deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu?'' gibi soruların cevaplarını da araştırmaya başladı. İşte, Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

Hatay ve çevresi, aktif fay hatları nedeniyle zaman zaman orta büyüklükte depremlerle gündeme geliyor. Sabah saatlerinde yaşanan bu son sarsıntının ardından bölgede artçı hareketlilik olup olmadığı da izleniyor. Yaşanan sarsıntı sonrası birçok vatandaş ''Son dakika Hatay'da deprem mi oldu?'' ve ''Az önce deprem nerede oldu?'' merak ediyor. İşte detaylar ve son depremler listesi...

Son dakika Hatay'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 20 Şubat

SON DAKİKA HATAY’DA DEPREM Mİ OLDU?

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 20 Şubat sabahı saat 06.10’da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre mahallelerde de hissedilirken ilk belirlemelere göre deprem yerin 9,27 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

4,2 olarak ölçülen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İlk açıklamalarda herhangi bir olumsuz ihbar bulunmadığı bildirildi.

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Depremin merkez üssü Hatay’ın Kırıkhan ilçesi olarak açıklandı. Son dakika deprem Kırıkhan’a bağlı yerleşim alanlarında ve Hatay il merkezi ile birlikte çevre ilçelerde de hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 20 ŞUBAT

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer 2026-02-20 06:24:31 35.48361 26.86778 7.0 ML 2.6 Ege Denizi - [144.13 km] Datça (Muğla) 2026-02-20 06:15:37 39.70917 38.80167 12.05 ML 1.7 Kemah (Erzincan) 2026-02-20 06:10:53 36.41722 36.35972 9.27 MW 4.2 Kırıkhan (Hatay) 2026-02-20 06:08:30 39.1975 29.42722 10.65 ML 1.0 Hisarcık (Kütahya) 2026-02-20 05:27:56 38.10417 36.99583 7.03 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş) 2026-02-20 05:20:38 36.90639 28.91889 7.0 ML 1.0 Akköprü Barajı - [05.29 km] Dalaman (Muğla) 2026-02-20 05:18:20 38.25167 38.17694 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 2026-02-20 05:06:53 39.2375 28.95694 7.0 ML 1.1 Simav (Kütahya) 2026-02-20 04:53:35 40.84639 41.78778 5.0 ML 1.5 Yusufeli (Artvin) 2026-02-20 04:51:49 39.27111 28.96611 11.05 ML 0.9 Simav (Kütahya) 2026-02-20 04:40:30 40.85917 41.81778 5.56 ML 1.1 Yusufeli (Artvin) 2026-02-20 04:22:53 39.17528 28.32222 6.7 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 2026-02-20 04:06:51 40.63917 32.83111 7.0 ML 1.8 Kızılcahamam (Ankara) 2026-02-20 04:00:36 39.43361 26.06083 8.56 ML 1.7 Ege Denizi - [05.11 km] Ayvacık (Çanakkale) 2026-02-20 03:47:47 39.25361 29.00778 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya) 2026-02-20 03:02:09 39.22 28.17361 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2026-02-20 02:34:50 37.66722 35.42222 7.0 ML 1.6 Aladağ (Adana) 2026-02-20 02:15:35 37.95778 36.25194 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 2026-02-20 01:52:58 37.20722 36.41361 12.41 ML 1.8 Düziçi (Osmaniye) 2026-02-20 01:32:46 39.12611 28.24917 7.0 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir) 2026-02-20 01:10:53 39.15278 28.31083 4.49 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir) 2026-02-20 00:53:23 39.13889 28.15667 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2026-02-20 00:38:17 38.62361 26.71333 9.95 ML 1.2 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.19 km] Foça (İzmir) 2026-02-20 00:36:17 38.25194 37.75611 5.25 ML 1.5 Akçadağ (Malatya) 2026-02-20 00:31:50 38.94556 26.13694 8.17 ML 1.6 Ege Denizi - [39.56 km] Karaburun (İzmir) 2026-02-20 00:10:46 39.14306 28.13833 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2026-02-20 00:01:32 38.07972 38.38056 6.9 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman) 2026-02-19 23:50:58 39.25444 28.15417 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2026-02-19 23:43:26 39.16889 28.24944 6.17 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2026-02-19 23:38:42 39.23389 28.16417 8.92 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir) 2026-02-19 23:28:41 40.17278 27.42167 6.98 ML 2.1 Gönen (Balıkesir) 2026-02-19 23:16:54 39.24278 28.16889 9.18 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir) 2026-02-19 23:15:03 39.24139 28.16972 9.74 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir) 2026-02-19 23:12:49 36.99361 27.66806 7.01 ML 2.0 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.86 km] Bodrum (Muğla) 2026-02-19 23:05:45 39.21667 28.15389 9.07 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 2026-02-19 22:49:11 39.25778 28.07111 6.92 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2026-02-19 22:27:59 39.5575 26.20861 6.26 ML 2.8 Ayvacık (Çanakkale) 2026-02-19 22:21:07 39.15611 44.49028 7.0 ML 3.0 Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [30.87 km] Doğubayazıt (Ağrı) 2026-02-19 22:11:03 34.71556 26.21889 7.93 MW 4.0 Akdeniz

