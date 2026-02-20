20 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar sonrası ''Adalet ve İçişleri bakan yardımcıları değişti mi?'' sorusu gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı atama kararlarıyla Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nda bakan yardımcılığı görevlerinde değişiklik yapıldı. Aynı karar kapsamında Afyonkarahisar, Hakkari, Uşak, Erzurum ve Gümüşhane illerine yeni valiler atandı. Kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlandı.

Karar kapsamında daha önce Hüseyin Kaptan’ın Gaziantep Vali Yardımcılığı görevinden Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine kaymakam olarak atanmasına ilişkin hüküm yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca 160 kamu görevlisinin görev yerlerinde değişikliğe gidildi.

Adalet ve İçişleri bakan yardımcıları değişti mi? 20 Şubat Resmi Gazete kararları

ADALET VE İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCILARI DEĞİŞTİ Mİ?

20 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla hem Adalet Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığı’nda bakan yardımcılığı görevlerinde değişikliğe gidildi. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

Adalet ve İçişleri bakan yardımcıları değişti mi? 20 Şubat Resmi Gazete kararları

Adalet Bakanlığı’nda görev yapan Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevlerinden alındı. Adalet Bakanlığı yeni Bakan Yardımcıları Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız oldu.

İçişleri Bakanlığı’nda ise Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş’ın görevleri sona erdi. İçişleri Bakanlığı yeni Bakan Yardımcıları Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir oldu.

Adalet ve İçişleri bakan yardımcıları değişti mi? 20 Şubat Resmi Gazete kararları

AFYONKARAHİSAR, HAKKARİ, UŞAK, ERZURUM VE GÜMÜŞHANE VALİLİĞİNE KİMLER ATANDI?

Yayımlanan karar kapsamında 5 ilin valiliğinde de değişiklik yapıldı. Afyonkarahisar Valiliği görevine Uşak Valisi Naci Aktaş getirildi. Hakkari Valiliği’ne Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan atandı.

Adalet ve İçişleri bakan yardımcıları değişti mi? 20 Şubat Resmi Gazete kararları

Uşak Valiliği’ne Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal görevlendirildi. Erzurum Valiliği’ne Gümüşhane Valisi Aydın Baruş atanırken, Gümüşhane Valiliği görevine ise Vali-Mülkiye Başmüfettişi Cevdet Atay getirildi.

Adalet ve İçişleri bakan yardımcıları değişti mi? 20 Şubat Resmi Gazete kararları

Adalet ve İçişleri bakan yardımcıları değişti mi? 20 Şubat Resmi Gazete kararları

Haberle İlgili Daha Fazlası